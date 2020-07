PODCAST: Vito Bambino o "Magnolii", ojcostwie i polskim hip-hopie

Posiadacz dwóch paszportów oraz tuzina talentów. W Niemczech gra w filmach, serialach i teatrze. W Polsce śpiewa w zespole Bitamina. Znacie go również z gościnnych występów u Quebonafide, Jana-Rapowanie oraz Rasmentalismu. Bohaterem nowego odcinka podcastu "Mój Ulubiony Film" jest Mateusz Dopieralski alias Vito Bambino.W rozmowie z Łukaszem Muszyńskim artysta tłumaczy, do którego z bohaterów " Magnolii " jest mu najbliżej, i dlaczego Tom Cruise zagrał u Paula Thomasa Andersona rolę życia. Bambino opowiada także o dzieciństwie spędzone w Leverkusen, doświadczeniu ojcostwa i fascynacji polskim hip-hopem.Hasło przewodnie podcastu brzmi:Muszyński dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o obiektach ich największego kinomaniackiego uczucia. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać.Podcastu możecie słuchać również na Spotify