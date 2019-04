"Szatańskie tango" i "Magnolia" na 19. MFF Nowe Horyzonty

Genialne dzieła Béli Tarra Paula Thomasa Andersona zajmują wyjątkową pozycję w historii kina. W 25. rocznicę premieryi 20. rocznicę pierwszego seansuzapraszamy na specjalne pokazy filmów podczas tegorocznej edycji MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Kinowe seanse dzieł Tarra Andersona to rzadkość, dlatego wydarzenie zajmuje szczególne miejsce w programie NH.pokażemy w odrestaurowanej wersji, z koleiwyświetlimy z taśmy 35 mm. Widzowie festiwalu będą mieli okazję zobaczyć także teatralną adaptację, wyreżyserowaną przez Krzysztofa Skoniecznego , autora m.in. serialu. Spektakl przygotowywany jest przez Wrocławski Teatr Współczesny.Znakomite, wybitne i wielkie:zasługuje na wszystkie te określenia. Film Béli Tarra to jedno ze szczytowych osiągnięć kina nowohoryzontowego i artystyczny kompas dla całego pokolenia twórców. Węgierski reżyser postanowił – za pomocą swoistej terapii szokowej – przypomnieć widzom, na czym właściwie polega sztuka filmowa. Czerń i biel stanowiła odpowiedź na przekoloryzowany chaos dzisiejszej kultury wizualnej, a długie ujęcia i brak cięć to reakcja na szaleńcze tempo teledysków i reklam. 7,5-godzinny film powstał na przekór współczesnej powierzchowności.to znakomity przykład slow cinema, wyznaczający nowe ramy języka filmowego, a przy tym funkcjonujący jako swego rodzaju kulturowy i społeczny manifest (choć znacznie dłuższy i bardziej dokładny niż zakłada sama forma manifestu). W trakcie wrocławskiego wydarzenia czeka nas polska premiera odrestaurowanej wersji; wcześniej film był pokazywany na festiwalu w Berlinie.W momencie premiery w 1999 rokuzostała uznana za triumf Paula Thomasa Andersona i wielkie wydarzenie światowego kina. Dwadzieścia lat później diagnoza ta pozostaje aktualna. Dzieło Andersona wciąż fascynuje jako mieszanka inscenizacyjnego rozmachu i intymnego tonu, w jakim amerykański twórca utrzymuje opowieść o połączonych losach dziewięciorga bohaterów. Sukcesto jednak nie tylko zasługa reżysera, lecz także wspaniałej obsady (m.in. Tom Cruise Philip Seymour Hoffman ) i zapadających w pamięć piosenek Aimee Mann Po sukcesie serialu HBO Krzysztof Skonieczny sięga po kultową Paula Thomasa Andersona , tworząc na jej kanwie mroczną, teatralną baśń. Poprzez podniesioną temperaturę relacji przygląda się rodzinnym zależnościom, pragnieniu miłosnego spełnienia i bezwarunkowej akceptacji. Jego bohaterowie to ludzie w kryzysie, którzy są w stanie intensywnie odczuwać rzeczywistość, ale z własnymi emocjami i powracającą jak echo przeszłością nie potrafią sobie poradzić. Przeszłość miesza się tu z teraźniejszością i ewokuje przyszłość. Cykliczność życia odradzającego się w coraz to nowych wariacjach, zwiększa poczucie odpowiedzialności za własne czyny, których efekty prędzej czy później powrócą w innej odsłonie.to spektakl o przebaczeniu, nadmiarze oraz braku i potrzebie miłości. Więcej szczegółów już wkrótce.Nazapraszamy w dniach2019.Karnety dostępne są na