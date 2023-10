Najlepsze filmy z przesłaniem. Top 12 filmów, które warto obejrzeć

Filmy Davida Lyncha z reguły to zupełnie unikatowe tytuły, które przyciągają swoją nieprzeniknioną atmosferą i kreatywnością. Tytułem osobnym w jego dorobku jest " Prosta historia " z 1999 roku, który rzeczywiście obiecuje tyle, ile ostatecznie znajduje się na ekranie. To opowieść o starszym człowieku, który przemierza Stany Zjednoczone na swojej kosiarce, aby pogodzić się z od lat niewidzianym bratem. Standard, do którego przyzwyczaił amerykański reżyser, każe sądzić, że to jedynie maska na surrealistycznej, głęboko niepokojącej eksploracji ludzkich lęków. Nie w tym wypadku - Lynch jest oszczędny i minimalizmem wygrywa morał o rodowych waśniach, które tracą na znaczeniu w obliczu niechybnej śmierci. Pełna ciepła historia u życiu i mądry film z wyraźnym przesłaniem.