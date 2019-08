PREMIERA: Zobaczcie plakat filmu "Legiony"

3 2 1



20 września do naszych kin wejdzie film Dariusza Gajewskiego . A już dziś mamy dla Was plakat produkcji.Oto on:W czasach zapomnienia pamiętali. W czasach nienawiści kochali. W czasach niewoli walczyli. Młodzi ludzie z pokolenia lat 1914-1916, które dało Polsce Niepodległość. To właśnie o nich opowiadają– imponujący rozmachem film o wchodzących w dorosłość chłopakach i dziewczynach, którzy w imię zasad, wyznawanych wartości i ideałów nie wahali rzucić się w wir walki przeciwko europejskim tyranom. Ale też o tych, którzy owych idei nie rozumieli, a przekonań nie podzielali.to najdroższa krajowa superprodukcja od czasów– zapierająca dech w piersiach opowieść o miłości, młodości, walce i zwycięstwie, zrealizowana przy użyciu najnowocześniejszych technik filmowych, ze scenami batalistycznymi, jakich w polskiej kinematografii jeszcze nigdy nie było. Jednym słowem pełne wzruszeń i prawdziwych emocji kino przygodowe w najlepszym wydaniu.to uniwersalna opowieść o przyjaźni, marzeniach, gorącym uczuciu i dorastaniu w trudnych czasach. Wielka historia w filmie jest tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie love story, w którą uwikłani są: Józek ( Sebastian Fabijański ) – dezerter z carskiego wojska, agentka wywiadu I Brygady – Ola ( Wiktoria Wolańska ) z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz Tadek ( Bartosz Gelner ), narzeczony Oli, ułan i członek Drużyn Strzeleckich. Ich spotkanie rozpocznie burzliwy romans, który wystawi relacje bohaterów na wielką próbę. Obok postaci fikcyjnych, których historie wzorowano na życiorysach prawdziwych legionistów, w filmie pojawia się szereg osobistości znanych z kart historii. Wśród nich: brygadier Józef Piłsudski ( Jan Frycz ), porucznik Stanisław Kaszubski ps. "Król" ( Mirosław Baka ), rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz ( Borys Szyc ), porucznik Jerzy Topór-Kisielnicki ( Antoni Pawlicki ) i wielu innych.