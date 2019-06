PREMIERA: Zobaczcie polski zwiastun dokumentu "Świadkowie Putina"

3 2 1



28 czerwca do kin trafi dokument nagrodzony w Karlowych Warach i prezentowany na tegorocznej edycji Millennium Docs Against Gravity . A już teraz możecie u nas obejrzeć jego polski zwiastun.Klip znajdziecie poniżej:31 grudnia 1999 roku Władimir Putin wstąpił na fotel prezydenta Rosji. Reżyser filmu Witalij Manski , zwycięzca 13. Millennium Docs Against Gravity ) był szefem departamentu dokumentalnego rosyjskiej telewizji publicznej, kiedy kraj przechodził z epoki Jelcyna do autorytarnego reżimu Putina. Był świadkiem tego, jak Putin podjął pierwsze kroki, aby zlikwidować demokratyczne reformy Jelcyna. Na podstawie unikatowych materiałów z lat 1999-2000, relacji świadków oraz własnych doświadczeń stworzył niezwykle intymny portret Władimira Putina i przełomowego okresu w historii Rosji.