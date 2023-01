PRO INDUSTRY Mastercard OFF CAMERA to branżowe spotkania

Przez trzy dni (2-4 maja 2023 roku) Kraków stanie się centrum spotkań dla międzynarodowego grona twórców, producentów, reżyserów, scenarzystów, ekspertów i konsultantów. Podczas paneli dyskusyjnych, warsztatów i spotkań koprodukcyjnych będziemy poznawać pomysły na nowe projekty, dzielić się doświadczeniami z realizacji filmów fabularnych i mierzenia się z wieloma trudnościami, porozmawiamy również o sukcesach dystrybucji polskich filmów.



W tym roku skupimy się na: możliwościach wejścia do branży i przenoszenia swoich pomysłów na duży ekran przez młodych twórców, kondycji polskiego filmu w kontekście realizacji oraz tematach, które spędzają producentom sen z powiek.



W tegorocznym programie znajdą się m. in.:

• dyskusje z twórcami nagradzanych filmów krótkometrażowych, mierzących się obecnie z debiutem fabularnym;

• rozmowy z location managerami z Małopolski, mówiące o dostosowaniu regionu do oczekiwań i marzeń produkcji z całego świata,

• prezentacje pozycji literackich gotowych do ekranizacji w ramach Word2Picture,

• praktyczne rozwiązania dla zrównoważonej, ekologicznej produkcji filmowej

• czy warsztaty na temat rozpoznawania i reagowania na mobbing w branży.



Ponadto, zgłębimy również kwestię coraz bardziej popularnych usług serwisowych dla producentów zagranicznych oraz spotkamy się z finalistami konkursu scenariuszowego Script Pro. Dodatkowym akcentem międzynarodowym będą spotkania one-on-one, podczas których polscy oraz zagraniczni producenci będą mogli porozmawiać o możliwościach koprodukcyjnych.



Nie zabraknie również ciekawych case study najnowszych polskich filmów czy corocznych już konsultacji scenariuszowych organizowanych z Torino Film Lab. Wieczorami będziemy mieli okazję do rozmowy podczas wydarzeń towarzyszących Festiwalowi.