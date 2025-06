Pasja, która pokonuje ograniczenia

Filmy dokumentalne otwierają nas na nowe tematy, miejsca i zdarzenia, pozwalając obrać odmienną perspektywę i nowe spojrzenie, nawet na znane nam już kwestie. Taki jest również film w reżyserii Aleksandry Terpińskiej Zagrajmy to po swojemu ", którego partnerem jest Visa, jeden z najbardziej aktywnych sponsorów kobiecej piłki nożnej na świecie. Reżyserka wprowadza nas w świat kobiecego sportu i ukazuje codzienność piłkarek – ich wyzwania, ambicje, marzenia i walkę o miejsce w świecie futbolu. Śledzimy ich zmagania na różnych turniejach – od dziecięcych rywalizacji, przez mistrzostwa U17, aż po eliminacje do Mistrzostw Europy. Każdy etap to kolejny test charakteru i umiejętności, a także dowód na to, jak bardzo kobieca piłka w Polsce się rozwija.Ta pełna ciepła i humoru opowieść o dążeniu do piłkarskiej doskonałości odkrywa głęboką pasję napędzającą te niezwykłe dziewczyny i kobiety, które zmieniają oblicze polskiej piłki nożnej oraz udowadniają, że ta dyscyplina nie ma płci.Po kinowej premierze, która 16 maja w Warszawie zgromadziła uczestników festiwalu Millenium Docs Against Gravity, z filmem będą mogli zapoznać się również telewidzowie. Pierwsza emisja " Zagrajmy to po swojemu " odbędzie się na kanale TVP Sport, 3 czerwca 2025 r. o 17:10, tuż przed meczem polskiej reprezentacji kobiet w piłce nożnej. Polki zmierzą się z zawodniczkami z Rumunii, a stawką jest m.in. większa szansa na awans do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Kobiet 2027 w Brazylii. Film będzie można również obejrzeć na TVP VOD.Poprzez sponsorowanie Mistrzostw Świata Kobiet FIFA 2023™ i innych wiodących organizacji kobiecej piłki nożnej na całym świecie, Visa dąży do tego, aby być katalizatorem zmian i przyczyniać się do rosnącej rozpoznawalności kobiecej piłki nożnej. W 2018 r. stała się pierwszym w historii sponsorem UEFA zaangażowanym w piłkę nożną kobiet, stale inwestując w rozwój tego sportu już od ponad 15 lat. Zobowiązując się do jeszcze większego wsparcia, Visa zleciła badanie , które miało na celu zrozumienie i pokazanie rozwoju tej dyscypliny na przestrzeni lat, a także podkreślenie możliwości i wysiłku niezbędnego do tego, aby kobieca piłka nożna mogła osiągnąć swój pełen potencjał. Dodatkowo, dzięki programom Team Visa The Second Half , Visa zapewnia zawodniczkom narzędzia, zasoby i wsparcie, których potrzebują, aby się rozwijać – zarówno na boisku, jak i poza nim.