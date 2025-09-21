Newsy Seriale TOP 10: ranking seriali, na które warto czekać (jesień-zima 2025)
TOP 10: ranking seriali, na które warto czekać (jesień-zima 2025)

TOP 10: ranking seriali, na które warto czekać (jesień-zima 2025)
W minionym tygodniu poznaliście 10 filmów, których nie możecie przegapić w nadchodzących miesiącach. Teraz czas na seriale. Co do końca 2025 roku będziecie mogli obejrzeć na małych ekranach? Przekonajcie się poniżej.

Twórcy przygotowali dla nas kontynuacje uwielbianych hitów i zupełnie nowe produkcje, które dopiero mają szansę podbić ekrany. Czekają nas ekscytujące finały, nowe otwarcia, a także ciekawe debiuty. Choć różnią się pod względem stażu, te tytuły łączy przede wszystkim obietnica składana potencjalnym widzom. Na papierze prezentują się bowiem niczym produkcje, które zasługują na naszą uwagę.

Już w ostatnim tygodniu września Apple przyszykowało dla widzów premierę pierwszych dwóch odcinków piątego sezonu swojej szpiegowskiej komedii "Kulawe konie". Ekranizacja serii powieści Marka Herrona skupia się na grupie agentów brytyjskiego MI5, którzy wypadli z łask swoich przełożonych. Teraz zostali przypisani pod dowództwo zgorzkniałego, ale wybitnego dowódcy, Jacksona Lamba, potrafiącego wyciągnąć z nich to co najlepsze. Produkcja zdobyła dotąd dwie nagrody Emmy. Piąty sezon będzie jednocześnie pożegnaniem showrunnera Willa Smitha, którego w kolejnych, zamówionych już seriach kolejno zastąpią Gaby Chiappe oraz Ben Vanstone. Nim zobaczymy jak "Kulawe konie" będą galopowały z nowymi dżokejami, produkcja musi utrzymać serię wysokich not od widzów i krytyków. Na ekranie, oprócz występującego w roli głównej Gary’ego Oldmana, pojawiają się m.in.: Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Sophie Okonedo, Olivia Cooke, Jonathan Pryce i Hugo Weaving.

Premiera: 24 września, Apple TV+


Antologia "Potwór" już dwukrotnie udowodniła, że potrafi wzbudzić poruszenie na całym świecie. "Historia Jeffreya Dahmera" biła kolejne rekordy oglądalności, a "Historia Lyle'a i Erika Menendezów" rozpoczęła kampanię postulującą uwolnienie mężczyzn z więzienia. Teraz czas na "Historię Eda Geina", czyli Rzeźnika z Plainfield, jednego z najsłynniejszych morderców ze Stanów Zjednoczonych. Był on inspiracją dla Normana Batesa w "Psychozie", Letherface’a z "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" czy Buffalo Billa z "Milczenia owiec". W trzecim sezonie antologii będzie portretował go Charlie Hunnam. Na ekranie zobaczymy m.in. Toma Hollandera ("Czas na miłość"), Laurie Metcalf ("Lady Bird"), Suzannę Son ("Red Rocket"), Vicky Krieps ("Nić widmo") oraz Olivię Williams ("Ojciec"). Showrunnerami pozostają Ryan Murphy i Ian Brennan, którzy będą pełnili także funkcje producenckie. Szykuje się kolejny mocny seans, który zapewne nie będzie wolny od kontrowersji otaczających kolejne odsłony serialu.

Premiera: 3 października, Netflix


Serial "The Last Frontier" od Apple TV+ na razie pozostaje z rzadka omawianą niewiadomą. Dotychczas platforma wypuściła jedynie zapowiedź, która ujawniła nam nieco szczegółów dotyczących fabuły. Akcja dziesięcioodcinkowego show, którego kolejne odcinki będą debiutowały do początku grudnia, rozegra się na Alasce. Tam rozbił się samolot z więźniami. Co najmniej kilkoro przeżyło katastrofę i uciekło w głąb lasów. Zagrany przez Jasona Clarke’a szeryf federalny będzie musiał ochronić swoje miasteczko przed zagrożeniem ze strony kryminalistów. Lecz sprawa zatacza coraz szersze kręgi, angażując wielkie siły. W obsadzie Simone Kessell, Haley Bennett, Dominic Cooper i Alfre Woodard. Stworzeniem serialu zajęli się Jon Bokenkamp i Richard D’Ovidio, którzy współpracowali już nad szpiegowską "Czarną listą". Zapowiada się stylowy kryminał dla fanów czegoś pomiędzy filmami "Con Air - lot skazańców" i "Ścigany" – słowem: premiera, której nie można przegapić.

Premiera: 10 października, Apple TV+


HBO wchodzi w jesienną ramówkę z mocną propozycją dla fanów horroru. Na małe ekrany trafi "To: Witajcie w Derry", prequel dylogii filmów na podstawie powieści Stephena Kinga. Akcja rozegra się 27 lat przed wydarzeniami znanymi z "To". Wówczas demoniczny Pennywise wybudził się ze swojego hibernacyjnego cyklu. Tym samym zaatakował mieszkańców tytułowego miasteczka, które od tego momentu nigdy nie spało spokojnie. W obsadzie znaleźli się m.in.: Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso oraz Bill Skarsgård, który ponownie wcieli się w przerażającego klauna. Za produkcję odpowiada również ekipa filmowców, która pracowała nad obiema częściami "To". Z pewnością spróbują powtórzyć frekwencyjny sukces tytułu z 2017 roku. Czy udanie? Dowiemy się tuż przed Halloween.

Premiera: 26 października, HBO


Być może serialowy "Wiedźmin" od Netfiksa już doszczętnie zniszczył marzenia fanów prozy Andrzeja Sapkowskiego o udanej adaptacji. Być może lista minusów jest o wiele dłuższa niż plusów. Ale trudno nie spojrzeć na premierę czwartego sezonu produkcji jako na nowe otwarcie w przygodach Geralta z Rivii. W końcu przeobrażenia dokonał najważniejszy komponent – odtwórcę głównej roli Henry’ego Cavilla zmienił Liam Hemsworth. Do obsady dołącza też Laurence Fishburne, który wystąpi jako Emil Regis, jeden z ulubieńców fanów uniwersum. Niezależnie, czy uważacie "Wiedźmina" za abominację, czy nieźle bawicie się w świecie wykreowanym na ekranie, na koniec października otrzymacie odpowiedź na nurtujące wszystkich pytanie: czy ten projekt będzie w końcu naprawdę dobry?

Premiera: 30 października, Netflix


Na nowy serial HBO "I Love LA" trzeba patrzeć przez pryzmat twórczyni, scenarzystki i głównej aktorki. Rachel Sennott to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd młodego pokolenia w Hollywood. Znana z "Bodies Bodies Bodies", "Shiva Baby", "Na dnie" czy "Idola" w końcu otrzymała możliwość realizacji własnego pomysłu. Według zapowiedzi produkcja skupi się na grupie przyjaciół, która spotyka się po pewnym czasie. Każdy z nich przynosi do stołu nowe przeżycia i nieudane związki, które ich zmieniły. Obsadę dopełniają: Odessa A'zion, Jordan Firstman, True Whitaker, Josh Hutcherson, a także Moses Ingram, Lauren Holt, Elijah Wood i Josh Brener.

Premiera: 2 listopada, HBO


Po sukcesie "Wielkiej wody" Jan Holoubek powraca z nowym miniserialem. Tym razem opowie historię inspirowaną katastrofą promu Jan Heweliusz, który w 1993 roku zatonął podczas rejsu ze Świnoujścia do Ystad. Zginęło wówczas 56 osób, w tym wszyscy pasażerowie. Z pomocą gwiazdorskiej obsady (m.in. Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Konrad Eleryk, Borys Szyc, Jan Englert) opowie historię feralnego wieczora, a także o jego reperkusjach: sądowej batalii, próbach dowiedzenia prawdy o winie za katastrofę, rozpaczy rodzin ofiar, próbujących oczyścić dobre imię zmarłych. Twórcy zapowiadają wiele perspektyw, które połączą się w wielowymiarową opowieść o tragedii. Netflix chwali się również poziomem skomplikowania produkcji. Zdjęcia powstawały nie tylko na prawdziwym morzu, ale również w Brukseli, w jednej z najnowocześniejszych w Europie hal zdjęciowych przystosowanych do kręcenia zdjęć w wodzie.

Premiera: 5 listopada, Netflix


"Landman: Negocjator" dzierży tytuł najchętniej oglądanego serialu oryginalnego platformy Paramount+. Na świecie pierwszy sezon obejrzało podobno 35 milionów widzów. Już niebawem produkcja zadebiutuje z kolejną serią odcinków. Fabuła skupia się na zachodnim Teksasie, w świecie rządzonym przez ludzi, którzy dorobili się wielkich pieniędzy dzięki ropie naftowej. Nominowany do Złotego Globu Billy Bob Thornton ponownie wciela się w Tommy’ego Norrisa, jednego z przedstawicieli tego bogatego świata. Historia została oparta na 11-odcinkowym podcaście "Boomtown". Za projektem stoi sam Taylor Sheridan, twórca takich tytułów jak "Yellowstone", "1883", "1923", "Tulsa King" czy "Burmistrz Kingstown". Choć to produkcja nieco inna w tonie, również potrafi utrzymać na krańcu fotela. W swoich rolach powrócą Demi Moore, Andy Garcia i Ali Larter. Obsadę zasili zaś sam Sam Elliott.

Premiera: 16 listopada, SkyShowtime


Tej jesieni i zimy szykujemy się na finał kolejnego – po "Squid Game" – hitowego serialu platformy Netflix. Po niemal dekadzie swój triumfalny pochód po wszelkich ekranach kończy "Stranger Things". Porównywany rozmachem do czwartej serii, ale klimatem do debiutanckich odcinków sprzed dziewięciu lat, nowy sezon ma domknąć opowieść. Akcja rozpoczyna się jesienią 1987 roku, a nasza grupa znajomych musi ponownie zmierzyć się z siłami ciemności. Nad miasteczkiem Hawkins wiszą czarne chmury, zwłaszcza że młodociani obrońcy świata będą musieli walczyć z przeciwnikiem, z jakim nie mieli jeszcze do czynienia. Na ekranie zobaczymy główną piątkę młodych aktorów: Millie Bobby Brown, Finna Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin oraz Noah Schnapp jeszcze raz wcielą się w nastolatków. Netflix postanowił, że będzie maksymalnie dawkował napięcie – cały sezon będzie udostępniany w trzech turach.

Premiera: 26 listopada (Część pierwsza – odcinki 1-4), 25 grudnia (Część druga – odcinki 5-7), 31 grudnia (Część trzecia – odcinek 8), Netflix


Adaptacja serii gier "Fallout" była jednym z nielicznych przypadków w ostatnich latach, gdy fani pierwowzoru pokochali ekranizację szczerą miłością. Opowieść o postapokaliptycznym świecie wraca na Prime Video na tydzień przed Bożym Narodzeniem. Te święta (a potem styczeń i początek lutego 2026) spędzimy razem z Ellą Purnell, czyli serialową Lucy MacLean. Zapowiedzi wskazują, że w nadchodzących odcinkach dowiemy się czegoś więcej o wcześniejszym życiu Ghula, jednej z ulubionych postaci według oglądających, zagraną przez Waltona Gogginsa. Doczekamy się także pierwszego przedstawienia miasta New Vegas, lokalizacji znanej graczom z "Fallout: New Vegas". Osoby niespragnione odniesień do pierwowzoru również mają znaleźć coś dla siebie. Produkcja Jonathana Nolana, niczym jego poprzednie dzieło, "Westworld", to przede wszystkim świetne sci-fi: budzące w oglądających chęć do obcowania z bohaterami i światem przedstawionym. W obsadzie są też: Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias i Xelia Mendes-Jones.

Premiera: 17 grudnia, Prime Video

