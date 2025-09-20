Nie tylko nowa płyta. Tajemniczy projekt Taylor Swift zmierza na ekrany kin

Jak informuje dziś portal Deadline, fani i fanki Taylor Swift mogą czekać na coś więcej niż tylko na nadchodzącą płytę artystki. Zdaniem dziennikarzy, równolegle do premiery albumu "The Life of a Showgirl" piosenkarka przygotuje wyjątkowe kinowe wydarzenie. Tajemniczy projekt będzie pokazywany na wielkim ekranie w limitowanym okienku, od 3 do 5 października.
Kinowy projekt Taylor Swift – co wiemy?
Poza słowami dziennikarzy, o przedsięwzięciu za pomocą mediów społecznościowych poinformowała sama Taylor Swift
. W poście w serwisie Instagram w takich słowach zapowiedziała niespodziewany kinowy projekt: Zapraszam was na olśniewające przyjęcie – The Official Release Party of a Showgirl: tylko od 3 do 5 października w kinach! Przeżyjecie ekskluzywną światową premierę teledysku do mojego nowego singla "The Fate of Ophelia", nigdy wcześniej niepublikowane materiały zza kulis jego powstawania, krok po kroku wyjaśniające, co inspirowało tę muzykę, a taże zupełnie nowe wideo z tekstami piosenek pochodzącymi z mojego albumu "The Life of a Showgirl"
– napisała piosenkarka. Oryginalny post z Instagrama prezentujemy Wam poniżej:
Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia są trzymane w sekrecie – ta tajemnica współgra zresztą z cyrkowo-burleskową estetyką samego albumu. W Stanach Zjednoczonych film będzie ekskluzywnie dystrybuowany przez sieć kin AMC, największą kinową korporację w całym kraju. Samej artystce zależy, by fani dali się zaskoczyć, tworząc z premiery swojego nowego albumu pełnoskalowe, multimedialne wydarzenie. W podobny sposób o promocji swojej ostatniej płyty myślał The Weeknd
, łącząc premierę albumu z filmem kinowym "Hurry Up Tomorrow
".
Choć filmowi twórcy pracujący nad projektem również nie zostali jeszcze ujawnieni, dziennikarze Variety nieśmiało uchylają rąbka tajemnicy na temat produkcji. Ich zdaniem film będzie nosił tytuł "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl", a jego czas trwania wyniesie dokładnie 89 minut. Produkcja ma być czymś na styku wysokobudżetowej promocji i dokumentu, zawierając w półtoragodzinnym metrażu premierę nowego teledysku i materiały zza kulis uzupełnione refleksjami artystki na temat inspiracji i znaczeń nowych utworów. W tej chwili nie wiadomo, czy projekt ukaże się także na ekranach kin w naszym kraju.