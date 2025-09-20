Filmowe hity na jesienne wieczory w Polsat Box Go

Nowe odsłony klasycznych filmów grozy, powrót do świata Johna Wicka, widowisko fantasy, a może słodko-gorzka opowieść o relacji matki i córki? Jeśli zastanawiacie się, co oglądać we wrześniowe wieczory, przychodzimy z pomocą. Oto pięć filmowych hitów do zobaczenia w Polsat Box Go.
Nowe pakiety Polsat Box Go Polsat Box Go
ułatwia dostęp do telewizji i streamingu w ramach nowej pakietyzacji. Startuje nowa oferta łącząca to, co najlepsze w telewizji i streamingu. Nowe pakiety to: Polsat Lovers, Premium i Premium Sport. Logika pakietów jest prosta – każdy kolejny pakiet to pełna zawartość poprzedniego, rozszerzona o dodatkowy zestaw kanałów i treści. W Polsat Box Go bez dekodera i bez długich zobowiązań możemy oglądać ponad 180 kanałów TV, masę filmów, seriali i sport non stop.
Wkrótce (data zostanie potwierdzona) do każdego z 3 pakietów (Polsat Lovers, Premium i Premium Sport) będzie można dokupić w atrakcyjnej cenie inne serwisy streamingowe jak Disney+ czy SkyShowtime. W tym momencie dostęp do Disney+ oraz SkyShowtime jest oferowany w jednej cenie 50zł wraz pakietem Premium (czyli za 50zł/30 dni). Treści z każdego nowego pakietu będzie można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie i stworzyć 5 indywidualnych profili. Polsat Box Go
jest dostępny dla każdego, bez dekodera, bez długich zobowiązań i na różnych urządzeniach, m.in. smartfonie, telewizorze, tablecie czy komputerze. Polsat Lovers – 20 zł / 30 dni
- Idealny dla fanów Polsatu i największych kanałów TV
- 70 kanałów, w tym 22 największe stacje, m.in.: Polsat, TVN, TVP1, TVP2, Puls oraz kanały Polsatu, m.in. Polsat Sport 1-3, Polsat Sport Fight, Polsat News i kanały internetowe,
- Najlepsze programy i seriale z kanałów Polsatu bez reklam,
- Można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzyć 5 profili w ramach konta. Premium – 30 zł / 30 dni
- Premium = wszystko, co w Polsat Lovers + jeszcze więcej kanałów i treści na życzenie
- 160 kanałów – ogólne, filmowe, serialowe, sportowe, dla dzieci, informacyjne – 70 stacji z pakietu Polsat Lovers oraz 93 kanały dodatkowe, w tym od BBC, Discovery, AXN, Disney, FX i inne
- Wybrane serialowe premiery wcześniej niż w TV,
- Filmy, seriale, bajki i programy telewizyjne o różnorodnej tematyce.
- Można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzyć 5 profili w ramach konta. Premium Sport – 50 zł / 30 dni
- Pełna oferta = wszystko, co w Premium i Polsat Lovers + mnóstwo najlepszego sportu
- 180 kanałów, w tym 24 sportowe, a wśród nich: Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Eurosport, Polsat Sport, Polsat Sport Extra i inne
- Liga Europy i Liga Konferencji UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i Europy w siatkówce, Formula 1®, piłkarskie ligi zagraniczne, m.in.: hiszpańska LALIGA EA SPORTS, niemiecka Bundesliga, włoska Serie A, francuska Ligue 1 Mc’Donalds, Wimbledon, ATP Tour, ORLEN Basket Liga, Orlen Superliga w piłce ręcznej, gale UFC i FEN, PGE Ekstraliga, NFL i wiele więcej
- Można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzyć 5 profili w ramach konta
Podsumowując, dostępna od dziś
nowa oferta Polsat Box Go
to:
- 3 proste pakiety i niskie ceny,
- 180 kanałów TV od najpopularniejszych nadawców,
bogata oferta treści na życzenie, w tym biblioteka VOD Telewizji Polsat,
- 24 najlepsze kanały sportowe oraz dodatkowe transmisje sportowe na żywo,
- Dla każdego. Wszystko online, na dowolnym urządzeniu, bez dekodera i długich zobowiązań,
- Można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzyć 5 profili w ramach konta.
Z okazji startu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w serwisie pojawiła się kolekcja "Filmy z Festiwalu w Gdyni
", a w niej m.in. takie nagradzane tytuły jak: "Zielona granica
", "Silent Twins
", "Dziewczyna z igłą
", "To nie mój film
", "Piosenki o miłości
" oraz "Kobieta na dachu
".
