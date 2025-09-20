Newsy Filmowe hity na jesienne wieczory w Polsat Box Go
Nowe odsłony klasycznych filmów grozy, powrót do świata Johna Wicka, widowisko fantasy, a może słodko-gorzka opowieść o relacji matki i córki? Jeśli zastanawiacie się, co oglądać we wrześniowe wieczory, przychodzimy z pomocą. Oto pięć filmowych hitów do zobaczenia w Polsat Box Go.       

Zrealizowana po blisko dwóch dekadach przerwy trzecia odsłona jednej z bardziej wpływowych serii kina grozy XXI wieku. Za kamerą stanął ponownie laureat Oscara Danny Boyle ("Slumdog. Milioner z ulicy"), zaś scenariusz napisał raz jeszcze Alex Garland ("Ex Machina"). Akcja nowego filmu rozgrywa się w Wielkiej Brytanii opanowanej przez stada owładniętym morderczym wirusem, przypominających żywe trupy stworów. Młodziutki Spike (Alfie Williams), który opuszcza bezpieczną osadę i wyrusza w niebezpieczną podróż, aby uratować swoją matkę (Jodie Comer). Eskapada staje się zarówno podróżą do jądra ciemności jak i doświadczeniem inicjacyjnym. "28 lat później" działa w równym stopniu jako przerażający zombie horror, wyciskający łzy rodzinny melodramat jak i czuła medytacja nad życiem i śmiercią.



Legacy sequel klasycznego slashera z lat 90., którego scenarzystą był sam Kevin Williamson ("Krzyk", "Jezioro marzeń"). Na ekran powracają doskonale znani fanom oryginału Jennifer Love Hewitt i Freddie Prinze Jr., a partnerują im m.in. Madelyn Cline ("Outer Banks"), Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King i Tyriq Withers. W nowym "Koszmarze minionego lata" piątka przyjaciół nieumyślnie powoduje wypadek samochodowy. Bohaterowie zawierają pakt, aby zachować to co się stało w tajemnicy, zamiast stawić czoła konsekwencjom. Rok później przeszłość powraca jednak, by ich prześladować. Przyjaciele są zmuszeni stawić czoła przerażającej prawdzie: ktoś wie, co zrobili zeszłego lata... I jest piekielnie zdeterminowany, aby się zemścić.
 


Po tym, jak cztery odsłony "Johna Wicka" zarobiły w kinach na całym świecie ponad miliard dolarów, producenci postanowili iść za ciosem i nakręcić spin-off cyklu zatytułowany "Balerina". W tytułowej roli - młodej specjalistki od brudnej roboty, która pragnie dopaść morderców ojca - obsadzono nominowaną do Oscara Anę de Armas. Na ekranie partnerują m.in. Ian McShane, Gabriel Byrne, Anjelica Huston oraz Keanu Reeves powracający jako niezniszczalny John Wick. Finalny efekt to fantastycznie zainscenizowany balet śmierci, w którym równie brutalne co pomysłowe sceny akcji przeplatane są niespodziewanymi komediowymi wstawkami. W trakcie konfrontacji z wrogami główna bohaterka korzysta ze wszystkiego, co tylko znajdzie pod ręką. W ruch idą więc m.in. talerze i łyżwy, a karuzela atrakcji co rusz rozkręca się na całego.
  


Czerwona Sonja to postać wymyślona przez legendarnego pisarza fantasy i ojca Conana Barbarzyńcy, Roberta E. Howarda. Po raz pierwszy w filmie z 1985 roku zagrała ją Brigitte Nielsen. Teraz przyszła pora na włoską aktorkę Matildę Annę Ingrid Lutz ("Zemsta", "Gad"). Sonja w jej interpretacji to młoda wojowniczka, której ojczyzna została najechana przez armię barbarzyńców. Zniewolona i upokorzona bohaterka zostaje wrzucona na krwawą arenę, gdzie walka na śmierć i życie to codzienność. Aby odzyskać wolność, musi przetrwać, wzniecić bunt i poprowadzić armię wyrzutków przeciwko okrutnemu Draganowi i jego sadystycznej ukochanej. Jeśli lubicie opowieści spod znaku miecza i magii, "Czerwona Sonja" to film dla Was. Premiera w Polsat Box Go: 25 września.



W sekcji Klub Konesera znajdziecie nominowany do nagrody Goya hiszpański komediodramat "Małe miłości". Polski dystrybutor określa go jako  esencję wakacyjnego kina – skąpany w słońcu film o miłości, życiowych wyborach i związkach na odległość, do których reżyserka i scenarzystka Celia Rico Clavellino przewrotnie zalicza także relacje dorosłych dzieci ze starzejącymi się rodzicami. "Małe miłości" - historia młodej Teresy, która w ostatniej chwili zmienia urlopowe plany, aby pomóc pomóc swojej matce po wypadku -  z lekkością, czułością i humorem opowiadają o wielkich emocjach. Zeskrobują urazy jak starą farbę ze ścian, a tęsknoty i fantazje puentują tanecznymi, popowymi piosenkami.
  

Nowe pakiety Polsat Box Go



Polsat Box Go ułatwia dostęp do telewizji i streamingu w ramach nowej pakietyzacji. Startuje nowa oferta łącząca to, co najlepsze w telewizji i streamingu. Nowe pakiety to: Polsat Lovers, Premium i Premium Sport. Logika pakietów jest prosta – każdy kolejny pakiet to pełna zawartość poprzedniego, rozszerzona o dodatkowy zestaw kanałów i treści. W Polsat Box Go bez dekodera i bez długich zobowiązań możemy oglądać ponad 180 kanałów TV, masę filmów, seriali i sport non stop.  

Wkrótce (data zostanie potwierdzona) do każdego z 3 pakietów (Polsat Lovers, Premium i Premium Sport) będzie można dokupić w atrakcyjnej cenie inne serwisy streamingowe jak Disney+ czy SkyShowtime. W tym momencie dostęp do Disney+ oraz SkyShowtime jest oferowany w jednej cenie 50zł wraz pakietem Premium (czyli za 50zł/30 dni). Treści z każdego nowego pakietu będzie można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie i stworzyć 5 indywidualnych profili. 


Polsat Box Go jest dostępny dla każdego, bez dekodera, bez długich zobowiązań i na różnych urządzeniach, m.in. smartfonie, telewizorze, tablecie czy komputerze.

Polsat Lovers – 20 zł / 30 dni
- Idealny dla fanów Polsatu i największych kanałów TV
- 70 kanałów, w tym 22 największe stacje, m.in.: Polsat, TVN, TVP1, TVP2, Puls oraz kanały Polsatu, m.in. Polsat Sport 1-3, Polsat Sport Fight, Polsat News i kanały internetowe,
- Najlepsze programy i seriale z kanałów Polsatu bez reklam,
- Można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzyć 5 profili w ramach konta.

Premium – 30 zł / 30 dni 
- Premium = wszystko, co w Polsat Lovers + jeszcze więcej kanałów i treści na życzenie 
- 160 kanałów – ogólne, filmowe, serialowe, sportowe, dla dzieci, informacyjne – 70 stacji z pakietu Polsat Lovers oraz 93 kanały dodatkowe, w tym  od BBC, Discovery, AXN, Disney, FX i inne
- Wybrane serialowe premiery wcześniej niż w TV,
- Filmy, seriale, bajki i programy telewizyjne o różnorodnej tematyce.
- Można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzyć 5 profili w ramach konta.

Premium Sport – 50 zł / 30 dni
- Pełna oferta = wszystko, co w Premium i Polsat Lovers + mnóstwo najlepszego sportu
- 180 kanałów, w tym 24 sportowe, a wśród nich: Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Eurosport, Polsat Sport, Polsat Sport Extra i inne
- Liga Europy i Liga Konferencji UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i Europy w siatkówce, Formula 1®, piłkarskie ligi zagraniczne, m.in.: hiszpańska LALIGA EA SPORTS, niemiecka Bundesliga, włoska Serie A, francuska Ligue 1 Mc’Donalds, Wimbledon, ATP Tour, ORLEN Basket Liga, Orlen Superliga w piłce ręcznej, gale UFC i FEN, PGE Ekstraliga, NFL i wiele więcej
- Można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzyć 5 profili w ramach konta

Podsumowując, dostępna od dziś nowa oferta Polsat Box Go to:
- 3 proste pakiety i niskie ceny,
- 180 kanałów TV od najpopularniejszych nadawców,
bogata oferta treści na życzenie, w tym biblioteka VOD Telewizji Polsat,
- 24 najlepsze kanały sportowe oraz dodatkowe transmisje sportowe na żywo,
- Dla każdego. Wszystko online, na dowolnym urządzeniu, bez dekodera i długich zobowiązań,
- Można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzyć 5 profili w ramach konta.



Z okazji startu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w serwisie pojawiła się kolekcja "Filmy z Festiwalu w Gdyni", a w niej m.in. takie nagradzane tytuły jak: "Zielona granica", "Silent Twins", "Dziewczyna z igłą", "To nie mój film", "Piosenki o miłości" oraz "Kobieta na dachu".
