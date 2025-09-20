Gorące premiery i spotkania na Festiwalu Kamera Akcja

Łódź ponownie stanie się stolicą kina – z ponad 70 seansami, spotkaniami z twórcami, dyskusjami i warsztatami. Na widzów 16. Festiwalu Kamera Akcja czeka program pełen emocji i gorących tematów. Miasto filmu odwiedzi Bogdan Mureșanu – reżyser nagrodzonego w Wenecji filmu "Nowy Rok, który nie nadszedł". W programie znalazły się także najgłośniejsze polskie produkcje – "Dom Dobry" Wojciecha Smarzowskiego, "Ministranci" Piotra Domalewskiego i "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego – a reżyserzy tych filmów przyjadą, by spotkać się z widzami. Nie zabraknie też debat o kondycji współczesnego kina z udziałem m.in. reżyserki Katarzyny Warzechy ("Zielona granica"), scenarzysty Łukasza Zdanowskiego ("100 dni do matury") czy dyrektorki PISF Kamili Dorbach. 16. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 23 do 26 października w Monopolis, Muzeum Kinematografii i Szkole Filmowej w Łodzi. Karnety jeszcze dostępne.
Wszystkie strony kina na 16. FKA
Festiwal Kamera Akcja to cztery dni z najciekawszymi filmami i spotkaniami z twórcami. Widzowie zobaczą m.in. poruszający obraz macierzyństwa "Młode matki
" braci Dardenne, hit tegorocznego Cannes "Alpha
" Julii Ducournau, a także brazylijskiego kandydata do Oscara "Tajny agent
" Klebera Mendonçy Filho, po którym odbędzie się dyskusja SpoilerMaster Live z Michałem Oleszczykiem. W programie znalazł się również pokaz filmu "To był zwykły przypadek
" Jafara Panahiego – tegorocznego laureata Złotej Palmy w Cannes i francuskiego kandydata do Oscara. Nie zabraknie festiwalowych perełek. W programie znalazły się m.in. "Sny o miłości
", "Być kochaną
", "Młodsza siostra
", "Renoir
", "Wszystko w porządku
", "Zmartwychwstanie
" i "Sirat
" – poruszające historie o dorastaniu, miłości, stracie i poszukiwaniu tożsamości. Widzowie zobaczą również "Romeríę
" Carli Simón – zamknięcie jej osobistej trylogii o dzieciństwie i pamięci, a w ramach wydarzeń specjalnych odbędą się: pokaz głośnego "Smashing Machine
" Benny’ego Safdiego ze spotkaniem w ramach DKF Immersja, przedpremierowy seans wizualnie oszałamiającego "Błysku diamentu śmierci" duetu Cattet & Forzani oraz pokazy klasycznych tytułów ze znakiem jakości Louisa Malle’a – "Zazie w metrze
" i "Do zobaczenia, chłopcy
" – zaprezentowane we współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie. Wśród polskich produkcji w programie znajdą się także "Trzy miłości
" Łukasza Grzegorzka ze spotkaniem z reżyserem, producentką Natalią Grzegorzek i aktorem Mieszkiem Chomką oraz "Życie dla początkujących" Pawła Podolskiego z Michałem Sikorskim ("1670") w obsadzie.
Spotkania, które warto zapamiętać
Jeden z najgłośniejszych bohaterów weneckiego festiwalu – Bogdan Mureșanu
– przyjedzie do Łodzi, by spotkać się z publicznością Festiwalu Kamera Akcja. Jego film "Nowy Rok, który nie nadszedł
" zdobył nagrodę główną w prestiżowym konkursie Orrizonti na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, wyróżnienie Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI oraz nominację do Europejskich Nagród Filmowych. To obraz, który pokazuje upadek komunizmu nie przez pryzmat wielkiej polityki, lecz przez losy zwykłych ludzi – intymnie, z ogromną wrażliwością i świadomością społecznego kontekstu. Spotkanie z reżyserem będzie niepowtarzalną okazją, by porozmawiać o kinie społeczno-politycznym, które w subtelny sposób potrafi łączyć wielką historię z codziennością.
Na widzów czekają jednak nie tylko filmowe seanse, ale także dyskusje i spotkania, które stawiają pytania o przyszłość X muzy. RESET. Czego oczekują widzowie? (piątek, 24 października) to rozmowa o popularności kina gatunkowego, które zdominowało box office, i o potrzebie eskapizmu. Czy lekka rozrywka to chwilowa moda, czy symptom naszych czasów? Gościem rozmowy będzie m.in. Łukasz Zdanowski, scenarzysta kasowego hitu "100 dni do matury
".
Dzień później odbędzie się dyskusja DRAMA(T). Opinia, recenzja, hejt (sobota, 25 października), czyli spojrzenie na krytykę filmową w epoce mediów społecznościowych. Czy w czasach dominacji krótkich opinii i tiktokowych skrótów jest jeszcze miejsce na pogłębione analizy i rozmowy o kinie z szacunkiem dla twórców i widzów? W debacie udział wezmą m.in. krytycy filmowi Miłosz Stelmach i Marcin Stachowicz.
W niedzielę, 26 października, część dyskusyjną festiwalu zamknie panel STRACH. Jak uratować kino? Inspiracją do spotkania będą warsztaty oparte na metodzie spekulatywnego designu, podczas których przedstawiciele branży filmowej – od edukacji, przez promocję, po produkcję – będą szukać realnych rozwiązań dla polskiego kina. Dyskusję poprowadzi Michał Pabiś-Orzeszyna, a wśród gości znajdą się m.in. reżyserka Katarzyna Warzecha, krytyk filmowy Kamil Kalbarczyk oraz producent Marcin Wierzchosławski. "Kino potrzebuje dziś nie tylko widzów i wsparcia finansowego, ale przede wszystkim wspólnoty" – podkreśla Malwina Czajka, dyrektorka festiwalu.
W tym samym duchu współpracy i wzmacniania młodych głosów odbędzie się spotkanie "Jak zdobyć wsparcie na debiut?" z udziałem Kamili Dorbach, dyrektorki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, oraz Anny Serdiukow, dyrektorki artystycznej Festiwalu Młodzi i Film. To nie będzie akademicki wykład, lecz praktyczny przewodnik po systemie finansowania debiutów – z konkretnymi wskazówkami, jak przygotować projekt i na co naprawdę zwracają uwagę komisje.
Polska pod lupą. Mocne tytuły na 16. FKA
Na widzów 16. edycji Festiwalu Kamera Akcja czeka selekcja najbardziej wyczekiwanych polskich produkcji. W programie znalazł się m.in. "Dom dobry
" Wojciecha Smarzowskiego ("Pod mocnym aniołem", "Kler", "Wesele") – przedpremierowy seans jednego z najmocniejszych tytułów tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Reżyser znany z bezkompromisowego stylu tym razem zagląda do domów, w których przemoc skrywa się za fasadą codzienności. "Odbiłem się od kilku książek, które wyszły ostatnio o przemocy domowej. Jeszcze się wahałem, czy pisać scenariusz, czy nie. W kinie mnie interesują tylko emocje. Wierzę w wiarygodność postaci i emocje. Jeżeli ja jestem poruszony, to dla mnie jest najważniejsza wartość kina" – zdradzał na planie zdjęciowym Smarzowski. Po seansie odbędzie się spotkanie z reżyserem.
Podczas 16. FKA – na prawie miesiąc przed premierą kinową – zostaną zaprezentowani także "Ministranci
" Piotra Domalewskiego. Twórca "Cichej nocy" i "Jak najdalej stąd" spotka się z widzami w niedzielę 26 października, po seansie w Monopolis. Film balansuje między czarnym humorem a realizmem, dotykając tematów winy, wiary i dorastania w świecie pełnym szarości. "Ministranci" to film, który zostaje z widzem na długo – nie tylko dzięki odważnemu językowi i energii młodych bohaterów, ale przede wszystkim dzięki pytaniom, jakie zadaje. "Chcieliśmy, żeby to właśnie takie kino domknęło tegoroczną edycję – poruszające, nieoczywiste, pełne napięcia między formą a treścią" – mówi Przemek Glajzner, dyrektor festiwalu.
W programie znalazł się także "Chopin, Chopin!
" w reżyserii Michała Kwiecińskiego – jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. To spektakularna biograficzna superprodukcja, która bierze na warsztat życie Fryderyka Chopina, ale w formie dalekiej od pomnikowego portretu. Eryk Kulm Jr wciela się w postać genialnego kompozytora, który w paryskich salonach lat 30. XIX wieku staje się ikoną – artystą, celebrytą, buntownikiem. "Chopin, Chopin!" to kino pełne wigoru, estetycznego rozmachu i muzycznego pulsu. Kwieciński pokazuje bohatera nie przez pryzmat legendy, ale emocji – bohatera niepatetycznego, lecz bliskiego i zaskakująco współczesnego. Pokaz odbędzie się we współpracy z koproducentem filmu – EC1 Łódź – Miasto Kultury, a dla widzów Kamery Akcji będzie to wyjątkowa szansa, by spotkać się z reżyserem.
Rumuński akapit, czyli kino, które szuka prawdy
W tym roku rumuńskie kino ponownie zyska na Festiwalu Kamera Akcja szczególne miejsce. Oprócz spotkania z Bogdanem Mureșanu widzowie zobaczą także "Kontinental ’25
" Radu Jude – ironiczną, gorzką i zaskakująco czułą opowieść o eksmisji, która staje się katalizatorem egzystencjalnego kryzysu. Inną formę zaangażowania proponuje tegoroczny kandydat Rumunii do Oscara. "Najeźdźcy
" Teodory Mihai ze scenariuszem laureata Złotej Palmy Cristiana Mungiu, opowiadają historię inspirowaną jednym z najsłynniejszych rabunków dzieł sztuki w Europie. To nie klasyczny heist, a społeczny thriller o frustracji, ekonomicznych nierównościach i potrzebie bycia zauważonym.
Z kolei "Rodzina Moromete. Ojciec i syn" – nowa odsłona literackiego cyklu o chłopskiej rodzinie – portretuje życie artysty w cieniu brutalnego systemu i socrealistycznej propagandy. Nie zabraknie też kina dokumentalnego. "Nasty: Więcej niż tenis" to portret Ilie Năstase – charyzmatycznego, kontrowersyjnego mistrza rakiety, który zamienił korty w pole wolności i buntu. Całość dopełni pokaz "Śmierci pana Lăzărescu
" – filmu, od którego zaczął się czas świetności współczesnej kinematografii Rumunii. Klasyk Cristiego Puiu do dziś pozostaje jednym z najmocniejszych oskarżeń pod adresem systemowej obojętności.
W ramach sekcji zaplanowano również blok krótkich metraży dostępny online – intymne, celne portrety ludzi, którzy nie zawsze potrafią mówić o swoich lękach, ale potrafią je pokazać. To filmy twórców, którzy są przyszłością rumuńskiego kina. Sekcja "Rumuński akapit" realizowana jest we współpracy z Rumuńskim Instytutem Kultury w Warszawie.
Więcej informacji o programie festiwalu i sprzedaż karnetów: kameraakcja.com.pl
16. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 23 do 26.10.2025 w Łodzi oraz od 15 do 26.10.2025 online na platformie Think Film. Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi oraz współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego – mecenasa festiwalu. Głównymi partnerami festiwalu są Monopolis, Szkoła Filmowa w Łodzi i Muzeum Kinematografii. Festiwal Kamera Akcja i Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu tworzą sieć współpracy "Łódzki Festiwal Filmowy".
