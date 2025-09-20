Newsy Filmy "Żyleta" powróci! Pamela Anderson zabiera się za remake
Moda na sequele, prequele i remake'i dotarła nawet do najmroczniejszych zakamarków lat 90. Jak donosi portal Deadline, Pamela Anderson opracowuje pomysł na powrót "Żylety". Komiksowa bohaterka ma powrócić na małym ekranie w konwencji serialowej. 

Serialowa "Żyleta" opowie historię twardej i nieustraszonej Barbary Kopetski znanej jako Żyleta – bezwzględnej łowczyni nagród. Produkcja będzie mocno korzystać z całego wachlarza pamiątek z lat 90. – skórzanych kurtek, wielkich giwer i rozpędzonych motocykli – ale producenci zapewniają, że zależy im na wykreowaniu innego niż w oryginale klimatu opowieści. Postać Żylety oparta jest na komiksowej bohaterce Barb Wire, której historie wydawane były przez Dark Horse Comics.



Sama Pamela Anderson oczywiście nie pojawi się w roli Żylety, ale będzie bardzo blisko związana z projektem. Przywrócenie marki do życia jest bowiem inicjatywą nowo powstałej firmy And-Her-Sons Productions, którą – jak sama nazwa wskazuje – aktorka założyła wraz z dwójką synów: Brandonem Thomasem Lee i Dylanem Jaggerem Lee. Serialowa "Żyleta" będzie pierwszym projektem, w który zaangażuje się firma producencka, ale niewykluczone, że Anderson będzie chciała w przyszłości odświeżyć inne franczyzy, w których przed laty grała. Na tę chwilę jest za wcześnie, by mówić o nazwiskach potencjalnie łączonych z obsadą serialu.  

Dla samej Pameli Anderson ostatni czas jest okresem twórczego spełnienia. Po docenionej roli w filmie "The Last Showgirl" aktorka z sukcesem wystąpiła także w nowej "Nagiej broni", stając się jednym z najjaśniejszych ekranowych elementów. W najbliższej przyszłości ma także wystąpić w debiucie reżyserskim Michaela Cery pod tytułem "Love is Not the Answer" oraz filmie "Alma", nadchodzącej produkcji brytyjskiej mistrzyni Sally Potter.

