Newsy Filmy Zdjęcia do "Avengers: Doomsday" ukończone, scenariusz – wciąż nie
Filmy

Zdjęcia do "Avengers: Doomsday" ukończone, scenariusz – wciąż nie

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Zdj%C4%99cia+do+%22Avengers%3A+Doomsday%22+zako%C5%84czone%2C+ale+to+nie+koniec+pracy-163018
Zdjęcia do &quot;Avengers: Doomsday&quot; ukończone, scenariusz – wciąż nie
źródło: Getty Images
autor: Jesse Grant
Portal World of Reel donosi, że zasadnicza faza zdjęć do "Avengers: Doomsday" została właśnie zakończona. Dziennikarze informują jednak, że nie jest to jeszcze pora na otwieranie szampana. W tradycyjnym Marvelowskim stylu ostatni klaps na planie nie oznacza bowiem, że produkcja jest nawet bliska ukończenia.

"Avengers: Doomsday" - koniec zdjęć, nie koniec pracy?



Dziennikarze zaznaczają, że formalny koniec zdjęć należy traktować raczej jak przerwę w zaawansowanej produkcji. Jak to często bywa w przypadku metody pracy Marvela, po zamknięciu zasadniczych zdjęć praca twórcza jest kontynuowana pełną parą – scenarzyści domykają wątki, montażyści sprawdzają materiał, a reżyser pieczołowicie wynotowuje miejsca, w których trzeba dokręcić nowe partie materiału. Wierząc portalowi World of Reel, zarówno scenariusz, jak i nawet obsada filmu nie są jeszcze ostateczne – wszystko mogą zmienić pełnoskalowe dokrętki, zaplanowane na sam początek 2026 roku. 



Niekompletność materiału "Avengers: Doomsday" nie jest oczywiście wyłącznie wynikiem niekompetencji Marvela, a raczej złożonych problemów logistycznych. Wielkie widowisko komiksowe ma zmieścić w sobie dziesiątki najbardziej rozchwytywanych gwiazd Hollywood – grafiki wielu z nich nie pozwalały, by zdjęcia realizować w jednym, stałym terminie. Najbliższe miesiące postprodukcji wykażą wszystkie miejsca, w których nie udało się skleić ze sobą materiału, a w konsekwencji – sceny, które trzeba dokręcić, by rytm filmu pozostał płynny.

Szczegóły fabularne nadchodzącego "Avengers: Doomsday" są trzymane w tajemnicy. Jakiś czas temu Marvel podzielił się jednak pierwszym opisem nadchodzącego widowiska. Czytamy w nim: Doktor Doom oficjalnie przybył do Kinowego Uniwersum Marvela. Mistrz najnowocześniejszych technologii i potężnej magii wywoła kryzys, który odbije się echem w całym multiwersum. Premiera filmu zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku.

Ostatnim widowiskiem Marvela jest "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki".

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – zwiastun





O czym opowiada "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"?



Osadzona w inspirowanym latami 60. retro-futurystycznym świecie, historia przedstawia Pierwszą Rodzinę Marvela - Reeda Richardsa/Mistera Fantastica (Pedro Pascal), Sue Storm/Niewidzialną Kobietę (Vanessa Kirby), Johnny’ego Storma/Ludzką Pochodnię (Joseph Quinn) oraz Bena Grimma/Stwora (Ebon Moss-Bachrach). Bohaterowie stają przed najtrudniejszym dotąd wyzwaniem. Zmagając się z koniecznością pogodzenia swoich superbohaterskich obowiązków z siłą rodzinnych więzi, muszą stanąć w obronie Ziemi przed wygłodniałym kosmicznym bogiem, Galactusem (Ralph Ineson), i jego enigmatycznym heroldem, Srebrnym Surferem (Julia Garner). Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy plan Galactusa - pożarcie całej planety i jej mieszkańców - nabiera dla nich osobistego wymiaru. 


Powiązane artykuły Avengers: Doomsday

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Doomsday  (2026)

 Avengers: Doomsday

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Seriale Filmy

"Żyleta" powróci! Pamela Anderson zabiera się za remake

2 komentarze
Filmy

Twórca "Tajemnic Silver Lake" nakręcił swój własny "Park Jurajski"?

Gorące premiery i spotkania na Festiwalu Kamera Akcja

Filmy

Tajemniczy projekt Taylor Swift zmierza na ekrany kin

10 komentarzy
Filmy

TYLKO U NAS: zwiastun filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Emocjonalna bomba! "Wielki marsz" już w kinach

Debiut reżyserski montażysty filmów Smarzowskiego

2 komentarze