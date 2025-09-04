Newsy Filmy "Father of Us": Christian Slater w nowym filmie hollywoodzkiego weterana
"Father of Us": Christian Slater w nowym filmie hollywoodzkiego weterana

Christian Slater wystąpi w filmie "Father of Us". Projekt opisywany jest jako oparta na prawdziwych wydarzeniach słodko-gorzka saga rodzinna. Prace na planie mają rozpocząć się już w październiku. Materiał powstanie w Toronto.

Co wiemy o "Father of Us"?


Akcja "Father of Us" ma się toczyć w 1968 roku na przedmieściach. Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jedynie, że poznamy losy pięciorga rodzeństwa i ich rodziców – czarującego i lekkomyślnego ojca oraz promiennej, choć przytłoczonej życiowymi problemami matki.

Film na podstawie scenariusza Carol Olson Coote wyreżyserują Suzanne Coote i Matt Angel. Prawdopodobnie wkrótce poznamy odtwórców pozostałych ról. Wśród producentów znalazł się Michael G. Nathanson – hollywoodzki weteran i były prezes MGM Pictures.

Ostatnie role Christiana Slatera


Christiana Slatera w ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w zrealizowanej dla Netfliksa komedii "Bez lukru", thrillerze "Mrugnij dwa razy", prezentowanej na festiwalu w Berlinie czarnej komedii "If I Had Legs, I'd Kick You" czy serialach "Dr Death" i "The Spiderwick Chronicles". Użyczał też głosu bohaterom animacji "Archer", "Korporacja Konspiracja" i "Chłopaki przedstawiają: Czyste zło".

Zobacz zwiastun serialu "Dexter: Grzech pierworodny"


Aktualnie filmografię Christiana Slatera zamyka serial "Dexter: Grzech pierworodny", w którym wciela się w Harry'ego Morgana, ojca tytułowego bohatera.



Gdy krwiożercze instynkty młodego Dextera Morgana nie mogą być dłużej ignorowane, musi on nauczyć się kontrolować swoją mroczną stronę, pod kierunkiem ojca przeistaczając się ze studenta w seryjnego zabójcę.

