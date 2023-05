Pierce Brosnan: Najbardziej zuchwałe napady

Pieniądze wprawiają nasz świat w ruch od kiedy powstały, a niektórzy ludzie zrobią wszystko, by je zdobyć. W pogoni za bogactwem podjęli się najbardziej zuchwałych i niebezpiecznych prób napadu wszech czasów. W programieaktor światowej klasy przedstawi widzom zawiłe intrygi kryminalistów, którzy ryzykowali swoją wolność dla szansy na życie w bogactwie. Dzięki użyciu nowoczesnej technologii i rekonstrukcji, Pierce Brosnan znajduje się w samym centrum akcji i analizuje dla nas każdy aspekt planu – przebieg napadu, a także konsekwencje, jakie spotkały złodziejską szajkę.Dowiemy się, jak wyglądał skok na diamenty w Antwerpii czy napad na najlepiej strzeżony bank brytyjski – przy Baker Street (czy miał z nim coś wspólnego Sherlock Holmes?), jak złodzieje powiązani z mafią postanowili obrabować bank w Kalifornii w 1972 roku albo jak trójka surferów chciała wydrzeć drogocenne klejnoty z nowojorskiego Muzeum Historii Naturalnej. Tę ośmioodcinkową serię ogląda się jak najlepszy film akcji! Tylko tym razem – każda ta opowieść dotyczy autentycznych wydarzeń!Pomysłowy tunel złodziei wiodący pod i do skarbca oddziału Lloyds Bank w Londynie. Gdy miłośnik krótkofalówek przechwytuje ich rozmowę, zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę o wysoką stawkę ze Scotland Yardem.Elitarna ekipa włoskich złodziei bierze na cel skarbiec Światowego Centrum Diamentów w Antwerpii. Po 27 miesiącach planowania wykonują swój skomplikowany plan i uciekają z ponad 100 milionami dolarów.Duet wysoko wykwalifikowanych złodziei, którzy specjalizują się w obrabianiu hoteli, stawia sobie największy cel swojej kariery: słynny nowojorski hotel Pierre.Mafiozi przeprowadzają niezwykle lukratywny skok na międzynarodowym lotnisku JFK.Pierce Brosnan bada napad na bank w południowej Kalifornii z 1972 r., którego łupem padły miliony dolarów, a dokonali go złodzieje powiązani z mafią.Ta trójka za dnia jest surferami, a nocą włamywaczami. Chcą ukraść bezcenne klejnoty z nowojorskiego Muzeum Historii Naturalnej, a ich plan obejmuje przemknięcie się po gzymsie gmachu, 36,5 metra ponad ulicami Manhattanu.Pracownik magazynu wozów pancernych korzysta ze swojej wiedzy do zaplanowania skoku, który może zapewnić jemu i jego wspólnikom ponad 18 milionów dolarów w gotówce.Dwóch złodziei przebranych za fałszywych policjantów dokonuje kradzieży światowej klasy dzieł sztuki z bostońskiego muzeum wartych pół miliarda dolarów . Poszukiwania sprawców wciąż trwają. Dzieła wciąż nie wróciły na swoje miejsce, jednocześnie okazuje się, że każdy kolejny podejrzany już nie żyje.