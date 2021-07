Pierwsze zdjęcie z serialowego spin-offu "Legionu samobójców"

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, James Gunn oprócz nakręcenia komiksowego widowiska " Legion samobójców. The Suicide Squad " przygotuje dla HBO Max spin-off w postaci serialu. Projekt nosi tytuł " Peacemaker " i w magazynie "Empire" pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie z planu.Wy możecie je obejrzeć poniżej:W towarzyszącym zdjęciu wywiadzie Gunn podkreśla, że " Peacemaker " nie będzie serialem o bohaterze. Protagonista jest draniem w błazeńskim kostiumie, którego ekstremalne pragnienie pokoju prowadzi go od rzezi do rzezi. James Gunn jest reżyserem pięciu z ośmiu odcinków serialu. Przygody Peacemakera zobaczymy na platformie HBO Max w przyszłym roku.