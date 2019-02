Pierwszy zwiastun "The Highwaymen" z Costnerem i Harrelsonem

3 2 1



W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmuw reżyserii Johna Lee Hancocka Poniżej możecie zobaczyć też plakat filmu.Przestępcy często są ulubieńcami mediów, ale to stróże prawa tworzą historię.w reżyserii Johna Lee Hancocka ) to oparta na faktach opowieść o legendarnych detektywach, którzy dopadli Bonnie i Clydea. Gdy okazuje się, że funkcjonariusze FBI dysponujący najnowszą technologią kryminalistyczną nie są w stanie schwytać tej sławnej pary złodziei i morderców, do akcji wkracza dwóch byłych strażników Teksasu ( Kevin Costner Woody Harrelson ), którzy może są dość staroświeccy w swoich metodach, ale nigdy nie zawodzą.Premiera filmu 29 marca na Netflix.