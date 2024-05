Koniec świata? Pixar rozważa reboot wszystkich swoich hitów!

Jesteście gotowi na reboot "Gdzie jest Nemo?"?

Zwiastun filmu "W głowie się nie mieści 2"

Pixar jest jedną z największych ofiar strategii Disneya polegającej na promocji platformy Disney+ oraz pandemii COVID-19. Koncern zdecydował się wtedy wpuszczać animacje Pixara z pominięciem dystrybucji kinowej lub też z równoczesną premierą w kinach i na platformie. Ostatnio próbowano wrócić do starego modelu dystrybucyjnego, ale filmy Pixara okazały się w większości porażkami w box offisie.W efekcie studio animacji pogrążyło się w problemach finansowych. Zaś Disney szukając wielomiliardowych oszczędności zwolnił całkiem sporą grupę pracowników.Bloomberg twierdzi w swoim artykule, że. Teraz możemy spodziewać trzech produkcji co dwa lata.Studio nadal będzie robić - choć mniej - oryginalnych produkcji.. Wszystko to ma podobno pomóc przypomnieć kinowej widowni, że kiedyś kochali filmy Pixara.Jeśli chodzi o rebooty, to żaden hit Pixara nie jest bezpieczny. Jednak Bloomberg wskazuje dwójkę kandydatów, których odświeżenie jest najbardziej prawdopodobne. Pierwszym jest. Drugim -. Oba z resztą doczekały się kontynuacji/spin-offów.A tymczasem już wkrótce do kin trafi sequel