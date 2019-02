Plotka: Mad Max jednak powróci?

Czyżby Warner Bros. i George Miller zakopali topór wojenny? Jeśli wierzyć redaktorowi Fandango, Erikowi Davisowi, odpowiedź na powyższe pytanie może brzmieć "tak"! Do jego uszu dotarły bowiem głosy, że rozpoczęto zakulisowe rozmowy w sprawie realizacji kolejnego widowiska o przygodach Szalonego Maksa. George Miller kilka lat temu w wywiadach zapowiadał, że ma już materiał na dwa sequele swojego filmu. Jednym z nich miał być. Niestety później reżyser pokłócił się z Warner Bros. o pieniądze. Konflikt tak się zaostrzył, że Miller w końcu poszedł do sądu. W złożonych dokumentach pisał, że stracił zaufanie do Warner Bros. i już nigdy więcej nie będzie z wytwórnią współpracować.Davis zastrzega, że od rozpoczęcia rozmów do realizacji filmu jest daleka droga. Pozostaje jednak optymistą w tej sprawie.nie był wielkim kasowym przebojem. Obraz kosztował wraz z dokrętkami 185 milionów dolarów. Jego wpływy z globalnej kinowej dystrybucji nie osiągnęły nawet 380 milionów dolarów. Film jednak wzbudził zachwyt i fanów, i krytyków, stając się artystycznym wydarzeniem. Był nominowany do Oscarów w dziesięciu kategoriach. W sześciu z nich zwyciężył.