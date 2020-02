Zdjęcia do kolejnego "Mad Maksa" jeszcze w tym roku?

Przed rokiem informowaliśmy o tym, że jest szansa na kolejny film George'a Millera z cyklu. Teraz portal Geeks WorldWide podaje, że istnieje spora szansa na to, że zdjęcia rozpoczną się jesienią.Jeśli wierzyć źródłom GWW, projekt dostał zielone światło. Tom Hardy ma ponownie wcielić się w tytułowego bohatera.GWW nie zna jednak żadnych szczegółów nowego filmu. Nie wiemy więc, czy to wciąż jest, o którym Miller mówił zanim pokłócił się z Warner Bros. o pieniądze za, czy może koncepcja widowiska uległa zmianie. Miller na razie zajęty jest pracą nad Tildą Swinton . Zdjęcia do tego filmu ruszą w marcu.