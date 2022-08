Po mistrzowskim "Ojcu" czas na "Syna". Zobaczcie teaser

O filmie "The Son"

Teaser filmu "The Son"

Sony Pictures Classics zaprezentowało pierwszy teaser filmu " The Son ", nowego dzieła Floriana Zellera , reżysera nagradzanego " Ojca ". " The Son " będzie miał swoją premierę na rozpoczynającym się właśnie festiwalu w Wenecji Bohaterem " The Son " jest Peter. Mężczyzna musi poradzić sobie z chaosem, jaki w życie jego i jego partnerki Beth wprowadza nowo narodzone dziecko. A tymczasem w jego domu pojawia się była żona Kate wraz z ich nastoletnim synem Nicholasem. Chłopak od miesięcy nie chodzi do szkoły, jest zły, zdystansowany i nieustannie sprawa problemy. Peter stara się zająć Nicholasem tak, jak sam pragnął, by zajął się nim jego ojciec. Jednocześnie musi sobie radzić z nowym dzieckiem, pracą i szansą na wymarzoną posadę w Waszyngtonie. Jednak sięgając w przeszłość, by naprawić jej błędy, Peter traci z oczu to, jak uratować Nicholasa w teraźniejszości.W obsadzie filmu " The Son " znaleźli się: Hugh Jackman Hugh Quarshie oraz Anthony Hopkins