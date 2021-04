"Mam parę uwag" #1: Nowy podcast i "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

Jest film, trzeba pogadać. W "Mam parę uwag", najnowszym podcaście Filmwebu, Julia Taczanowska i Jakub Popielecki będą starali się spoilerować i dyskutować o całych filmach - od pierwszej do ostatniej sceny. Konwencja jest prosta: dwie osoby obejrzały film i o nim rozmawiają. Na pierwszy ogień idzie "Obiecująca. Młoda. Kobieta".

Czym nas zaskoczył nominowany do 5 Oscarów pełnometrażowy debiut Emerald Fennell ? Czy film lepiej oglądałoby się bez znajomości zwiastuna? Dlaczego Carey Mulligan to idealna aktorka do tytułowej roli? W jaki sposób reżyserka stawia na głowie konwencję kina zemsty? Czemu piosenki Paris Hilton Britney Spears sprawdzają się jako soundtrack? Na te (i inne) pytania odpowiedzą sobie (oraz Wam) Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify W podcaście "Mam parę uwag" zazwyczaj będziemy omawiać kinowe lub streamingowe premiery, ale znajdzie się też miejsce dla klasyki - o ile znajdzie się parę uwag. Może macie sugestie filmów, o których powinniśmy porozmawiać? Podpowiedzcie nam w komentarzach, piszcie też, jak podobała się Wam " Obiecująca. Młoda. Kobieta " i... do usłyszenia w kolejnych odcinkach!