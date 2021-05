"Mam parę uwag" #4: Kto nie lubi "Pewnego razu... w Hollywood"?

Julia Taczanowska i Jakub Popielecki znowu mają parę uwag. Tym razem dyskutują o ostatnim filmie Quentina Tarantino, "Pewnego razu... w Hollywood".





Czwarty odcinek "Mam parę uwag" stoi pod znakiem " Pewnego razu... w Hollywood ". Po raz pierwszy w krótkiej historii podcastu Julia Taczanowska i Jakub Popielecki nie zgadzają się w ocenie omawianego tytułu. Co według nich mówi tym razem Quentin Tarantino na temat kina, przemocy, męskości, kontrkultury i... swoich krytyków? Jaki jest stosunek reżysera do pary głównych bohaterów? Czy finałowa scena ma być gorzka czy raczej optymistyczna? No i wreszcie: komu z prowadzących podobał się film, a kto uważa go za jeden z najsłabszych w dorobku reżysera? Zapraszamy!Podcastu możecie wysłuchać również m.in. na Spotify W poprzednich odcinkach "Mam parę uwag" rozmawialiśmy o filmach " Obiecująca. Młoda. Kobieta " (odcinek znajdziecie TUTAJ ), " Mank " (odcinek znajdziecie TUTAJ ) i " Ostatni Jedi " ( TUTAJ ).A Wam jak podobał się ostatni film Quentina Tarantino