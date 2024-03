Twórcy "Anatomii upadku" napiszą scenariusz dla Stevena Spielberga?

Getty Images © Rodin Eckenroth

Oscar za scenariusz "Anatomii upadku" dla Justine Triet i Arthura Harariego

"Anatomia upadku" – o czym jest? Zobaczcie zwiastun

Rozmawiamy o "Anatomii upadku" w MOVIE SIĘ

MAM PARĘ UWAG: O "Anatomii upadku" rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki

"Anatomia upadku", a co za tym idzie – jej twórcy, nabrała rozgłosu po festiwalu w Cannes, z którego Justine Triet wróciła ze Złotą Palmą. Twórczyni została również nominowana za swój film do Oscara (łącznie 5 nominacji), a ostatecznie zdobyła statuetkę razem z Arthurem Hararim w kategorii "najlepszy scenariusz oryginalny". Nic więc dziwnego, że o pracę z duetem stara się pół Hollywood. W tym Steven Spielberg, o czym poinformowała producentka "Anatomii upadku" Marie-Ange Luciani – mówi o Triet Marie-Ange Luciani.Zdradziła też:Triet potwierdziła to słowami:Biorąc pod uwagę, że miesiąc temu Triet informowała, że dostała propozycję nakręcenia adaptacji komiksu "Monica" Daniela Clowesa z Cate Blanchett w tytułowej roli, twórczyni faktycznie ma o czym myśleć.Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: "Czy to zrobiła?".