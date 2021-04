"Mam parę uwag" #2: Czy "Mank" ma mankamenty?

Julia Taczanowska i Jakub Popielecki wracają z kolejnym odcinkiem podcastu "Mam parę uwag". Konwencja jest prosta: dwie osoby obejrzały film i o nim rozmawiają. Tym razem wracamy do ostatniej pozycji w filmografii Davida Finchera.





Tematem drugiego odcinka podcastu "Mam parę uwag" jest nominowany do 10 Oscarów " Mank ". Dlaczego film Davida Finchera jest tegorocznym oscarowym anty-faworytem? Czy " Mank " próbuje przepisać historię powstania " Obywatela Kane'a "? Co sprawiło, że ten (wydawałoby się) powszechnie ceniony film jest zarazem filmem (wydawałoby się) powszechnie nielubianym? Czy " Mank " to dzieło aktualne czy raczej niedzisiejsze? Co czyni " Manka " prawdopodobnie najbardziej osobistą pozycją w filmografii jego reżysera? No i najważniejsze: dlaczego nam tak bardzo się podobał? Pochwalimy się też, jakie są nasze ulubione i najmniej ulubione filmy Davida Finchera . Zapraszają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify W podcaście "Mam parę uwag" zazwyczaj będziemy omawiać kinowe lub streamingowe premiery, ale znajdzie się też miejsce dla klasyki - o ile znajdzie się parę uwag. Może macie sugestie filmów, o których powinniśmy porozmawiać? Podpowiedzcie nam w komentarzach. Piszcie też, po której stronie sporu o " Manka " się znajdujecie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach!