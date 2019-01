Podwójnie wściekły: zwiastun 2. sezonu "The Punisher"

3 2 1



Netflix udostępnił oficjalny zwiastun drugiego sezonu serialu! Premiera serialu już 18 stycznia!Mimo prób odcięcia się od przeszłości, Frank Castle wraca do starego trybu życia. Tym razem z nową misją i pomocnikiem, o którego nie prosił.O sezonie drugimByły żołnierz Marines, Frank Castle ( Jon Bernthal ), stara się wieść normalne życie, do momentu, kiedy zostaje uwikłany w usiłowanie zabójstwa młodej dziewczyny ( Giorgia Whigham ).Kiedy tylko zagłębia się w tajemnicę dziewczyny oraz tych, którzy szukają posiadanych przez nią informacji, na jego plecy spada kolejny ciężar – nowi i starzy wrogowie zmuszają go do konfrontacji z samym sobą i zaakceptowania swojego przeznaczenia, czyli przeistoczenia się w Punishera...Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym serialu jest Steve Lightfoot ). W rolach głównych występują: Ben Barnes (Billy Russo), Amber Rose Revah (Dinah Madani), Jason R. Moore (Curtis Hoyle), Josh Stewart (John Pilgrim) i Floriana Lima (Dr. Krista Dumont).