"Punisher" i "Jessica Jones" do kasacji

I to by było na tyle. Jak donosi portal Deadline, Netflix zrezygnował z realizacji kolejnych sezonóworazSkasowanie obu seriali od pewnego czasu wydawało się nieuniknione. Przypomnijmy, że wcześniej streamingowy gigant anulował trzy inne produkcje realizowane we współpracy z Marvelem:orazSzczęście w nieszczęściu: na premierę wciąż czeka zrealizowany już trzeci sezon przygódNa razie nie wiadomo jednak, kiedy Netflix planuje go upublicznić.zadebiutowała na ekranach w 2015 roku. Po nieudanej misji, która zakończyła się tragedią, tytułowa superbohaterka ( Krysten Ritter ) przechodzi załamanie. Kobieta stara się odbudować swoje życie i zaczyna pracę jako prywatny detektyw w Nowym Jorku. Walcząca z poczuciem winy i wewnętrznymi demonami postanawia wykorzystywać swoje zdolności, aby chronić potrzebujących.Postać Punishera ( Jon Bernthal ) została zaprezentowana widzom w drugim sezoniew 2016 roku. W 2017 bezwzględny mściciel walczący z przestępczością w Nowym Jorku otrzymał własny serial.