"W głowie się nie mieści 2": Socha, Ostaszewska i Sienkiewicz na uroczystej premierze filmu (WIDEO)

"W głowie się nie mieści 2": o filmie

Małgorzata Socha: "Ten film to instrukcja obsługi nastolatka"Maja Ostaszewska: "To powrót do przygody sprzed lat!"Kasia Sienkiewicz: "Nie dało się na to przygotować!"W filmie " W głowie się nie mieści 2 " ponownie będziemy mogli podejrzeć, co się dzieje w umyśle nastoletniej już Riley. W kwaterze głównej trwa remont, aby przygotować miejsce dla zupełnie nowych emocji! Radość, Smutek, Gniew, Strach i Odraza, od dawna sprawnie działające razem, nie wiedzą, co sądzić o pojawieniu się Obawy, a w dodatku wygląda na to, że nowych gości będzie przybywać...