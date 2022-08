Posłuchaj podcastu o dźwięku i muzyce w kinie

Pamiętacie odgłosy, jakie wydawał statek obcych w finale " Bliskich spotkań trzeciego stopnia Spielberga ? Albo nagły, ścinający krew w żyłach ryk Balroga z " Drużyny Pierścienia "? Wreszcie tajemniczy dźwięk, za którym podążała Tilda Swinton w " Memorii "? Gęsia skórka, strach, tajemnica - to wszystko i wiele więcej może dać nam w kinie dźwięk. Zapraszamy na trzeci odcinek podcastu "Więcej Nowych Horyzontów", w którym Błażej Hrapkowicz gości kompozytora Wojtka Urbańskiego i reżysera dźwięku Jacka Hamelę Obejrzyj odcinek poniżej:Lub posłuchaj wersji audioObejrzyj poprzednie odcinki podcastu:1. Czy kino artystyczne jest tylko dla wybranych?Wersja video TUTAJ Wersja audio TUTAJ 2. Wątki paranormalne w kinieWersja video TUTAJ Wersja audio TUTAJ 22. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, która odbyła się się pod znakiem słonecznego przesilenia, dobiegła końca. Choć w kolejnych miesiącach chmur będzie coraz więcej, na pewno nie zabraknie nam filmowych olśnień. Tej jesieni już po raz 13. odbędzie się American Film Festival, który przełamuje stereotyp kina amerykańskiego jako wyłącznie lekkiej rozrywki. AFF odwiedza co roku kilkudziesięciu reżyserów ze Stanów Zjednoczonych — od debiutantów po niekwestionowanych mistrzów i mistrzynie (Agnès Varda, Rosanna Arquette, Alexandre Rockwell, John Waters). Podczas wrocławskiego wydarzenia prezentowane są najciekawsze dzieła amerykańskie z Cannes, Wenecji, Berlina, Rotterdamu, Toronto i najważniejszych festiwali w USA: Sundance, SXSW, Tribeca.Współczesne kino amerykańskie jest często odważne, ryzykowne i niekonwencjonalne; takie właśnie tytuły będziecie mogli obejrzeć we Wrocławiu między 8 a 13 listopada. Więcej informacji o programie znajdziecie na stronie www.americanfilmfestival.pl Materiał powstał we współpracy z mBankiem i Nowymi Horyzontami.