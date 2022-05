Powrót komediowej mafii! Start 8. sezonu "Comedy Club" od 21 maja

Miłośnicy stand-upu już nie muszą ścigać ulubionych komików listem gończym! Gang najzabawniejszych polskich stand-uperów powraca na antenę Comedy Central uzbrojony w zupełnie nowe żarty. Już w sobotę 21 maja o godz. 22:30 wystartuje ósmy sezon programu "Comedy Club".Stand-uperzy "Comedy Club" musieli na chwilę zejść do podziemia i przeczekać echa swoich poprzednich wyczynów. W tym czasie zdołali jednak zebrać wsparcie oraz nową amunicję, aby już w najbliższą sobotę 21 maja o godz. 22:30 móc strzelać do nas nowymi dowcipami!Gospodarzem wydarzenia jest niezastąpiony w tej roli Rafał Rutkowski. Prowadzący znany do tej pory jako aktor, artysta kabaretowy i stand-uper o niewybrednym poczuciu humoru, w tej edycji stanie przed zupełnie nowym wyzwaniem i wcieli się w rolę detektywa. Podejrzani o rozśmieszanie będą jak zawsze komicy o wyjątkowo bogatej kartotece dowcipu, m.in.: Wiolka Walaszczyk, Ewa Błachnio, Jacek Stramik, Michał Pałubski, Tomek Boras Borkowski, Ola Petrus, Tomasz Jachimek i Andrii Voronoi z Ukrainy. Ale obok recydywistów komediowego półświatka na scenie "Comedy Club" zobaczymy też kilka nowych twarzy, a wśród nich: Maciej Adamczyk, Bartłomiej Walos czy Filip van der Brym.Premierowe odcinki emitowane będą od 21 maja, w każdą sobotę i niedzielę o godz. 22:00 na antenie Comedy Central.Więcej o Comedy Central zawsze na www.comedycentral.pl Twitterze oraz Instagramie