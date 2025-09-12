Newsy Filmy Festiwale i nagrody Oscary 2026: Piwo, junta i laureat Oscara. Tak walczy się o statuetkę
W poniedziałek poznamy polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, a tymczasem cztery kolejne kraje proces wyboru mają już za sobą. Liczba zgłoszonych tytułów wynosi już 47.

Komedia o piwie hitem Oscarów?



Finlandia wysyła w tym roku czarną komedię "100 litraa sahtia". Obraz miał swoją światową premierę przed rokiem na festiwalu w Rzymie.

Film jest historią dwóch sióstr specjalizujących się w ważeniu piwa. Właśnie dostały zlecenie na przygotowanie 100 litrów swojego słynnego trunku na zbliżające się wesele. Panie nie mają problemu z przygotowaniem piwa. Problemem jest to, że są alkoholiczkami i szybko wypijają wszystko to, co zdążą przygotować...

To drugi film reżysera Teemu Nikkiego, który reprezentuje Finlandię na Oscarach. Poprzedni – "Eutanazjer" – przepadł w rywalizacji. Finlandia do tej pory wywalczyła tylko jedną nominację, ponad 20 lat temu.

Zwiastun filmu "100 litraa sahtia"





Węgrzy stawiają na zdobywcę Oscara



Prosto z Wenecji do Los Angeles poleci kandydat Węgier, dramat "Árva".

Akcja filmu rozgrywa się w burzliwym okresie węgierskich zmagań z komunistycznym reżimem w 1957 roku. Młody chłopak odkrywa prawdę o przeżyciach matki z czasów II wojny światowej.

"Árva" wyreżyserował László Nemes, którego "Syn Szawła" przyniósł Węgrom drugiego (i póki co ostatniego) Oscara.

Zwiastun filmu "Árva"



Kobieca przyjaźń wyborem Panamy



Także Panama postawiła na film, który także przed rokiem był pokazywany na festiwalu w Rzymie. To dramat "Querido trópico".

Film opowiada o starzejącej się kobiecie, u której zaczyna rozwijać się demencja. Do opieki nad nią zatrudniona zostaje skrywająca tajemnicę kobieta z Kolumbii. Między paniami zaczyna rozwijać się przyjaźń, która pozwoli im zmierzyć się z problemami.

"Querido trópico" jest dopiero 12. filmem zgłoszonym przez Panamę do oscarowej rywalizacji. Kraj ten wciąż czeka na nominację.

Zwiastun filmu "Querido trópico"





Dokument o dyktaturze warty nominacji?



Paragwaj wierzy, że szansę na Oscara ma dokument "A pod flagami słońce". Obraz został już w tym roku zauważony na festiwalu w Berlinie.

Film przypomina o czasach dyktatury Alfredo Stroessnera. Bada, jak reżim fałszował historię przy pomocy mediów państwowych.

Paragwaj rzadko decyduje się na walkę o Oscara. "A pod flagami słońce" jest dopiero dziewiątym filmem wysłanym do Los Angeles.

Zwiastun filmu "A pod flagami słońce"





OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Armenia: "Mes fantômes arméniens"
Austria: "Paw zwyczajny"
Azerbejdżan: "Tağıyev: Neft"
Belgia: "Młode matki"
Bułgaria: "Stadoto"
Chile: "Tajemnicze spojrzenie flaminga"
Chorwacja: "Fiume o morte!"
Czechy: "Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała"
Dominikana: "Pepe"
Egipt: "Happy Birthday"
Ekwador: "Chuzalongo"
Estonia: "Pikad paberid"
Filipiny: "Magalhães"
Finlandia: "100 litraa sahtia"
Holandia: "Rietland"
Indonezja: "Sore: Istri dari Masa Depan"
Irak: "Mamlaket al-Qasab"
Irlandia: "Sanatorium"
Islandia: "Miłość, która zostaje"
Japonia: "Kokuhō"
Jordania: "Illi baqi minnak"
Kambodża: "Tenement"
Kanada: "To, co zabijasz"
Korea Południowa: "Eojjeolsuga eobsda"
Kostaryka: "El monaguillo, el cura y el jardinero"
Łotwa: "Ogar Boga"
Macedonia Północna: "Prikaznata za Siljan"
Maroko: "Calle Málaga"
Niemcy: "In die Sonne schauen"
Norwegia: "Affeksjonsverdi"
Palestyna: "Palestine 36"
Panama: "Querido trópico"
Papua Nowa Gwinea: "Papa Buka"
Paragwaj: "A pod flagami słońce"
Peru: "Kinra"
Rumunia: "Najeźdźcy"
Słowacja: "Otec"
Słowenia: "Kaj ti je deklica"
Szwajcaria: "Heldin"
Szwecja: "Orły Republiki"
Tajlandia: "Pee chai dai ka"
Tajwan: "Zuo pie zi nv hai"
Tunezja: "The Voice of Hind Rajab"
Turcja: "Hemme'nin öldüğü günlerden biri"
Ukraina: "2000 metrów do Andrijiwki"
Urugwaj: "Agarrame fuerte"
Węgry: "Árva"

