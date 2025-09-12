Oscary 2026: Piwo, junta i laureat Oscara. Tak walczy się o statuetkę

W poniedziałek poznamy polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, a tymczasem cztery kolejne kraje proces wyboru mają już za sobą. Liczba zgłoszonych tytułów wynosi już 47.
Komedia o piwie hitem Oscarów?
Finlandia wysyła w tym roku czarną komedię "100 litraa sahtia". Obraz miał swoją światową premierę przed rokiem na festiwalu w Rzymie.
Film jest historią dwóch sióstr specjalizujących się w ważeniu piwa. Właśnie dostały zlecenie na przygotowanie 100 litrów swojego słynnego trunku na zbliżające się wesele. Panie nie mają problemu z przygotowaniem piwa. Problemem jest to, że są alkoholiczkami i szybko wypijają wszystko to, co zdążą przygotować...
To drugi film reżysera Teemu Nikkiego, który reprezentuje Finlandię na Oscarach. Poprzedni – "Eutanazjer" – przepadł w rywalizacji. Finlandia do tej pory wywalczyła tylko jedną nominację, ponad 20 lat temu.
Zwiastun filmu "100 litraa sahtia"
Węgrzy stawiają na zdobywcę Oscara
Prosto z Wenecji do Los Angeles poleci kandydat Węgier, dramat "Árva".
Akcja filmu rozgrywa się w burzliwym okresie węgierskich zmagań z komunistycznym reżimem w 1957 roku. Młody chłopak odkrywa prawdę o przeżyciach matki z czasów II wojny światowej.
Także Panama postawiła na film, który także przed rokiem był pokazywany na festiwalu w Rzymie. To dramat "Querido trópico".
Film opowiada o starzejącej się kobiecie, u której zaczyna rozwijać się demencja. Do opieki nad nią zatrudniona zostaje skrywająca tajemnicę kobieta z Kolumbii. Między paniami zaczyna rozwijać się przyjaźń, która pozwoli im zmierzyć się z problemami.
"Querido trópico" jest dopiero 12. filmem zgłoszonym przez Panamę do oscarowej rywalizacji. Kraj ten wciąż czeka na nominację.
Zwiastun filmu "Querido trópico"
Dokument o dyktaturze warty nominacji?
Paragwaj wierzy, że szansę na Oscara ma dokument "A pod flagami słońce". Obraz został już w tym roku zauważony na festiwalu w Berlinie.
Film przypomina o czasach dyktatury Alfredo Stroessnera. Bada, jak reżim fałszował historię przy pomocy mediów państwowych.
Paragwaj rzadko decyduje się na walkę o Oscara. "A pod flagami słońce" jest dopiero dziewiątym filmem wysłanym do Los Angeles.
Zwiastun filmu "A pod flagami słońce"
OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy