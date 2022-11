Spróbuj przeżyć "Teksańską masakrę piłą mechaniczną". Jak?

Planszówkowy horror, czyli "The Texas Chainsaw Massacre: The Game"

O filmie "Teksańska masakra piłą mechaniczną"

Zwiastun horroru "Teksańska masakra piłą mechaniczną"

Trick or Treat Studios ma interesującą wiadomość dla tych wszystkich, którzy kochają horror " Teksańska masakra piłą mechaniczną ". Już wkrótce będzie mogli sami spróbować przeżyć spotkanie z niebezpiecznym Leatherface'em! A wszystko to za sprawą "The Texas Chainsaw Massacre: The Game".Jak łatwo domyślić się po tytule, "The Texas Chainsaw Massacre: The Game" jest grą. Nie należy jej jednak mylić z grą "Texas Chainsaw Massacre", którą szykuje Gun Interactive. Ten drugi tytuł jest bowiem grą wideo. Ten pierwszy - grą planszową.Zaprojektowana przez Scotta Rogersa, z ilustracjami Terry'ego Wolfingera, gra "The Texas Chainsaw Massacre: The Game" zabiera graczy do świata z oryginalnego filmu. Ty i do trzech twoich przyjaciół (do wyboru są Sally, Franklin, Pam, Kirk i Jerry) podróżujecie samochodem. Niestety zabrakło wam paliwa i w ten sposób znajdziecie się na łasce Rodziny i Leatherface'a."The Texas Chainsaw Massacre: The Game" to gra kooperacyjna. Gracze muszą współpracować ze sobą i liczyć na trochę szczęścia, by przetrwać. Działa podejmowane są za sprawą wyciąganych z makabrycznej torby żetonów. Zbyt duża ich liczba szybko wzbudzi wrogość Leatherface'a i reszty czarnych charakterów.Gra trafi na amerykański rynek pod koniec marca.Oryginał z 1974 roku opowiada historię grupy przyjaciół, którzy w trakcie podróży przez Teksas trafiają na położoną na odludziu farmę. Okazuje się ona domem rodziny kanibali. Najgroźniejszy z nich jest uzbrojony w piłę mechaniczną Leatherface.Horror Tobe'a Hoopera doczekał się kilku sequeli, rebootów oraz prequela.