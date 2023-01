Narkotyki jako zapłata za rolę? John Larroquette o pracy przy "Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną"

Tobe Hooper zapłacił Johnowi Larroquette'owi marihuaną?!

O czym opowiada "Teksańska masakra piłą mechaniczną"?

Coś takiego nie mogłoby się dziś zdarzyć. Aktor John Larroquette ujawnił, że za rolę narratora w klasycznym horrorze Tobe'a Hoopera Teksańska masakra piłą mechaniczną " dostał zapłatę w postaci... marihuany.W rozmowie z magazynem "Parade" John Larroquette z rzadko spotykaną szczerością odniósł się do krążących w internecie pogłosek, jakoby w ramach zapłaty za rolę narratora w " Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną " przyjął narkotyki. Aktor wrócił wspomnieniami do końcówki lat 60., kiedy to pracował w stanie Colorado jako barman. Poznał wówczas Hoopera i zaprzyjaźnił się z nim. Kilka lat później spotkali się w Los Angeles, gdzie Larroquette zaczynał karierę aktorską.– powiedział aktor.Nikt nie spodziewał się, że niskobudżetowa produkcja, której fabuła została zainspirowana biografią seryjnego mordercy Eda Geina, nie tylko stanie się hitem, ale też zrewolucjonizuje gatunek. Zobaczcie jego zwiastun:Grupka nastolatków rusza w podróż przez odludne tereny stanu Teksas. Trafiają na samotną mroczną farmę, którą zamieszkuje - jak się niebawem przekonują - rodzina krwiożerczych i okrutnych kanibali polujących na turystów. Młodzi będą musieli zmierzyć się z najgroźniejszym mordercą – Leatherface'em noszącym maskę z ludzkiej skóry, który zabija za pomocą piły mechanicznej. Jednak walka ta okaże się nierówna...