Powstaje filmowy spin-off "Domu kwiatów"

Netflix ogłosił, że pracuje nad filmowym spin-offem serialu " Dom kwiatów ", który był jedną z pierwszych meksykańskich produkcji dla platformy i doczekał się trzech sezonów. Informacja podana w lutym zeszłego roku, że więcej sezonów nie będzie, spotkała się z dużym niezrozumieniem miłośników serii. Film ma więc osłodziś im tę przykrą wiadomość.Serial opowiada o pozornie zwyczajnej rodzinie prowadzącej biznes kwiatowy. Wszytsko się komplikuje, kiedy patriarcha rodu sprowadza do domu po śmierci kochanki ich wspólne dzieci – o których nikt nic do tej pory nie wiedzał.Za kamerą projektu nazwanego "The House of Flowers: The Movie" stanie twórca serialu Manolo Caro , a na ekranie powrócą jego gwiazdy: Cecilia Suárez Punktem wyjścia fabuły filmu ma być życzenie umierającej pokojówki rodziny, by Paulina odnalazła skarb w domu De La Mora. To zmusza rodzeństwo do znalezienia sposobu na dostanie się do posiadłości i jej odzyskanie.Premiera "The House of Flowers: The Movie" planowana jest jeszcze w tym roku.