Powstanie kontynuacja "Jokera"?

Wygląda na to, że wytwórnia Warner Bros. zamierza iść za ciosem sukcesu. Podobno zapadła decyzja, by rozpocząć prace nad projektem kontynuacji filmu.Kontrakt Joaquina Phoenixa na występ wpodobno od razu zakładał ewentualność sequela, więc, jeśli film faktycznie powstanie, powrót aktora do roli wydaje się pewny. Przy projekcie nie zabraknie też zapewne Todda Phillipsa Scotta Silvera , którzy co najmniej napiszą scenariusz filmu. Phillips prawdopodobnie stanie również za kamerą.Co ciekawe, z najnowszych doniesień wynika, że potencjalna kontynuacjanie będzie zarazem opowieścią o początkach Batmana. Wszystko dlatego, że w przygotowaniu jest Robertem Pattinsonem w roli głównej. O czym miałby więc opowiadać film? Nie wiadomo. Phoenix zdradził jednak w jednym z niedawnych wywiadów, że jego rozmowy z Phillipsem o potencjalnym sequelu zaczęły się już w trakcie prac nad pierwszym filmem.Co więcej, Phillips podobno już przedstawił wytwórni pomysł na osobny film, który - podobnie jak- opowiedziałby o genezie któregoś ikonicznego czarnego charakteru ze stajni DC Comics. O kogo chodzi? Na razie nie wiadomo. The Hollywood Reporter typuje, że może chodzić o Darkseida albo Leksa Luthora. Co Wy na to?