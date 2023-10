"Joker: Folie à deux" już za rok. Joaquin Phoenix na nowym zdjęciu z planu

Co wiemy o filmie "Joker: Folie à deux"?

Pierwszy film opisywany był jako połączenie " Taksówkarza " z " Królem komedii ". " Joker: Folie à deux " zapowiadany jest z kolei jako. Autorami scenariusza są Scott Silver Todd Phillips , czyli duet odpowiedzialny również za pierwszego " Jokera ".Wiemy jednak, że w kluczowym wątkiem będzie romans między tytułowym bohaterem a graną przez Gagę Harley Quinn . To oczywiście jedna z ważniejszych postaci z otoczenia Joker a. W komiksach była ona psychiatrą w Arkham Asylum, która zakochała się w Jokerze i stała się jego partnerką w zbrodni.W obsadzie są również Brendan Gleeson Joker " zadebiutował w 2019 roku na festiwalu w Wenecji, gdzie został uhonorowany Złotym Lwem. Kilka miesięcy później grający tytułową rolę Joaquin Phoenix otrzymał pierwszego w swej karierze Oscara. Zobaczcie zwiastun:Historia jednego z cieszących się najgorszą sławą superprzestępców uniwersum DC Jokera . Przedstawiony przez Phillipsa obraz śledzi losy kultowego czarnego charakteru, człowieka zepchniętego na margines. To nie tylko kontrowersyjne studium postaci, ale także opowieść ku przestrodze w szerszym kontekście.Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Jokerze ".