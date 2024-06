Poznajcie bohaterów serialu "Gwiezdne wojny: Akolita"

Kim są bohaterowie serialu "Gwiezdne wojny: Akolita"?

Moc jest w nich silna. Mistrzowie, rycerze i padawani

Nie tylko Jedi… Kogo jeszcze poznamy w serialu "Akolita"?

Zobacz zwiastun serialu "Gwiezdne wojny: Akolita"

Odwieczną walkę między jasną i ciemną stroną Mocy w jednej postaci połączyła Amandla Stenberg , znana z filmów " Nienawiść, którą dajesz " i " Igrzyska śmierci ". To właśnie role w tych produkcjach przyciągnęły uwagę twórców jako kandydatki do roli Mae. "– powiedziała aktorka, wspominając pierwsze emocje po dołączeniu do projektu. –Swoich pochwał dla aktorki nie szczędziła Leslye Headland . "– wypowiadała się twórczyni " Akolity ". Lee Jung-jae , aktor znany z bijącego rekordy popularności serialu " Squid Game ", wcieli się w mistrza Sola. "– stwierdził. Ten opanowany i szanowany Jedi będzie centralną postacią w opowieści, rozpoczynając śledztwo, które doprowadzi go do zaskakującego odkrycia.Okres Wielkiej Republiki, w trakcie którego rozgrywa się akcja serialu, był czasem rozkwitu Zakonu Jedi. W jego dotychczasowym obrazie na kartach komiksów, książek oraz ekranach uwagę Headland przykuła dobroć, cecha niemal każdego posiadacza miecza świetlnego. "– przyznała.Postacią, którą zagra Carrie-Anne Moss , będzie mistrzyni Indara. Do udziału w serialu przekonała ją pierwsza scena z udziałem swojej bohaterki. "– zdradziła gwiazda serii " Matrix ".W śledztwie prowadzonym przez mistrza Sola pomoże dwójka młodych adeptów Zakonu. Padawanka Jecki Lon ( Dafne Keen ), uczona rygorystycznych zasad przystających do tytułu Jedi, wciąż umie przystosować się do okoliczności, w których przyszło jej przebywać. Wraz z Yordem Fandarem ( Charlie Barnett ) tworzą nieoczywisty duet. Rycerz zupełnie inaczej podejmuje decyzje i radzi sobie z problemami. Ściśle trzyma się nauczania Zakonu. Drogą Jedi jest bowiem całkowite opanowanie i kontrola nad sobą, która przygotowuje na nadejście tego, co niespodziewane.W serialu ujrzymy też pierwszego ekranowego Jedi z rasy Wookiee. Mistrz o imieniu Kelnacca swoim wyglądem wyróżnia się nawet między pobratymcami. Twórcy serialu pracowali nad projektem tej wyjątkowej postaci. O charakterze bohatera mówi jego przyozdobiona tatuażami głowa i włosy z wplecionymi koralikami. Dzięki udoskonalonej technologii twarz nowej postaci nabrała jeszcze więcej wyrazu niż u innych przedstawicieli gatunku z filmów i seriali. Do tego grona można włączyć choćby kompana Hana Solo Chewbaccę . Drugiego pilota Sokoła Millenium oraz Jedi z serialu " Akolita " zagrał ten sam aktor – Joonas Suotamo Czytelnicy powieści i komiksów z serii "Wielka Republika" rozpoznają w serialu znajomą postać. Ówczesna padawanka Vernestra Rwoh jednak nie jest już tą samą szesnastoletnią idealistką. Stała się starszą i znacznie bardziej doświadczoną Jedi. Wcielająca się w nią Rebecca Henderson podkreśliła, że praca nad taką bohaterką była dla niej interesującym wyzwaniem. Od poprzedniego spotkania z postacią mija w końcu 100 lat. Przez te wszystkie dekady Vernestra znacznie lepiej poznała siebie. Wszystko, co widziała na własne oczy, uczyniło z niej potężną wojowniczkę.Prowadzone przez Jedi śledztwo będzie prowadziło fabułę serialu przez całą galaktykę. Akcja przeniesie się również na planetę Brendock, gdzie widzowie poznają Wiedźmy, grupę istot wrażliwych na Moc niczym Jedi. Jednak nigdy nie dołączyli do Zakonu i żyją w swojej społeczności. Przewodzi im tajemnicza Matka Aniseya. Posłuch wśród swoich zdobyła dzięki niesamowitym umiejętnościom. "– opisuje wcielająca się w postać Jodie Turner-Smith Jednak galaktyki nie zamieszkują wyłącznie stworzenia posługujące się Mocą. Wśród nich jest Qimir, właściciel apteki, który potrafił przetrwać w najbardziej podejrzanych portach kosmicznych. "– charakteryzuje go odtwórca roli Manny Jacinto . Aktor był pierwszym wyborem twórczyni serialu, ponieważ już na etapie pisania scenariusza miała w głowie jedynie jego. Jak sama przyznała: "