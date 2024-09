Disney ujawnia: "Gwiezdne wojny: Akolita" znacząco przekroczył budżet

"Akolita" z przekroczonym budżetem

Nieprzestrzeganie budżetu przez twórców zdawało się jedynie być ostatnim gwoździem do trumny serialu, który w trakcie emisji kolejnych odcinków był bombardowany krytyką przez fanów i recenzentów. Oglądalność " Akolity " spadała systematycznie z tygodnia na tydzień; w lipcu, nieco ponad miesiąc po debiucie na platformie, Disney ogłosił, że plany na realizację drugiego sezonu zostały anulowane.Spadek był tym boleśniejszy, że pierwsze dwa odcinki serialu wygenerowały aż 4,8 miliona wyświetleń w kolejnych dniach ich premier, czyniąc " Akolitę " największą premierą serialową na Disney+ w tym roku. Kolejne odcinki nie radziły sobie jednak tak dobrze, spotykając się z jednoznacznym sprzeciwem gwiezdnowojennych fanów. Obiektem krytyki padł niemal każdy element " Akolity " - od jego struktury, przez scenariusz i aktorskie wybory, po świadomą polemikę z kanonem. Najwięcej głosów krytycznych dotyczyło jednak kwestii poza-fabularnych, a więc domniemanej poprawności politycznej icharakteru " Akolity ".Zarzuty te nie były oderwane od rzeczywistości, jako że sami twórcy " Akolity" regularnie odnosili się do głosów krytycznych, wskazując, że od początku zależało im na stworzeniu różnorodnego i inkluzywnego serialu. Showrunnerka Leslye Headland w wywiadzie dla serwisu Collider przyznała, że nacisk kładziony na różnorodność był celowy i obejmował nawet zachowania postaci, na czele z "Qimirem gotującym i noszącym kobiece ubrania, mimo że jest poważnym złoczyńcą".- skwitowała Headland W udzielanych wywiadach Bob Iger, CEO spółki The Walt Disney Company, często podejował temat zmiany kierunku swoich produkcji. W listopadzie 2023 mówił chociażby, że, po czym w kwietniu tego roku powtórzył zarzuty, mówiąc, żePrzypomnijmy, że prace nad " Akolitą " zaczęły się już w 2021 roku, a więc w szczytowym momencie walki pomiędzy Disneyem a Netflixem o miano największej platformy streamingowej na świecie. W tym okresie Disney regularnie zlecał wysokobudżetowe produkcje uznanych i kochanych franczyz, by przyciągnąć nowych widzów do zakupu subskrybcji w serwisie Disney+. Iger w tym czasie przebywał na emeryturze, do swojej funkcji CEO wracając dopiero w listopadzie 2022, a więc już w trakcie realizacji " Akolity ". Gigantyczne straty dla spółki, wynoszące 11,4 miliarda dolarów, wymusiły zmianę taktyki - Iger zwrócił się wówczas do inwestorów mówiąc, że studio. W tej diagnozie " Akolita " nie był żadnym wyjątkiem - decyzja o skasowaniu planów na drugi sezon okazała się więc jedynym wyjściem.