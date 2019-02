Prace nad "World War Z 2" znów wstrzymane

Wiosną lub wczesnym latem miały rozpocząć się zdjęcia do szykowanego od sześciu lat widowiska. Jak się okazuje, projekt znów jest w tarapatach. Paramount Pictures właśnie wstrzymało prace nad nim.Oficjalnie i wytwórnia, i firma producencka Brada Pitta Plan B milczą. Nieoficjalnie mówi się jednak, że poszło o pieniądze. Paramount Pictures przestraszyło się kosztów produkcji.Czy tym razem projekt na dobre trafi do kosza? Czy może jednak po raz kolejny uda się go uratować? Na te pytania nikt nie zna w chwili obecnej odpowiedzi.Przypomnijmy, żerównież powstawał w bólach. Pierwsza wersja filmu została odrzucona. Studio zmuszone zostało do sfinansowania dokrętek, które drastycznie zmieniły trzeci akt widowiska. Premiera była długo odwlekana. Kiedy obraz w końcu wszedł do kin, nikt nie wierzył w jego sukces. Tymczasem niespodziewaniezarobiło na całym świecie ponad pół miliarda dolarów.Jeszcze w 2013 roku ogłoszono, że kontynuacja widowiska powstanie. Sześć lat później nie jesteśmy bliżej jej realizacji niż wtedy.