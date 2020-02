Priyanka Chopra w fabularnej wersji "Bardzo dzikiego kraju"

Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis

) zagra główną rolę w nowym filmie Barry'ego Levinsona zatytułowanymTytułowa bohaterka, Ma Anand Sheela, była sekretarką hinduskiego guru Bhagwana Shree Rajneesha, która nadzorowała przeprowadzkę tysięcy jego wyznawców do małego miasteczka w Oregonie w latach 80. Zarządzając komuną Sheela doprowadziła do zaostrzenia konfliktu z okolicznymi mieszkańcami: próbowała otruć przedstawicieli lokalnych władz oraz wpłynąć na wyniki wyborów przez zatrucie salmonellą mieszkańców sąsiedniego miasteczka. Uznaje się to za największy biologiczny atak terrorystyczny w historii USA.Tę samą historię opowiedziano w serialu dokumentalnym platformy NetflixScenariusz filmu napisał Nick Yarborough. Projekt powstaje dla Amazon Studios.