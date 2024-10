Przegląd filmów Siergieja Paradżanowa w Kinie Iluzjon

Program

"Każdy kadr z moich filmów można oprawić jak obraz" – słowa reżysera mogłyby posłużyć jako motto jego jesiennej retrospektywy w kinie Iluzjon "Siergiej Paradżanow. Barwy kina".Tytuł przeglądu, nawiązując do jednego z arcydzieł bohatera, jednocześnie podkreśla główny wyróżnik jego twórczości: wyjątkową wizualną formę, niezwykłą malarską wyobraźnię, która pozwoliła mu zająć miejsce pośród najbardziej oryginalnych autorów filmowych wszech czasów.Retrospektywa wpisuje się w obchody Roku Paradżanowa (1924–1990): stulecie urodzin artysty to okazja do szerszego spojrzenia na jego kino, wyjścia poza kanon, owe cztery arcydzieła, które zapewniły mu stałe miejsce w historii. Stąd też w programie przeglądu znajdą się filmy wcześniejsze, które – choć niecenione przez samego reżysera – stanowią niezbywalną część dorobku, a często zapowiedź późniejszego, niepowtarzalnego stylu.Pierwszy, kijowski okres twórczości Paradżanowa reprezentuje jego debiut(1954), zrealizowana z duecie z Jakowem Bazelianem filmowa baśń, która, choć niewolna od schematów radzieckiego kina lat 50., już zwraca uwagę malarskim potraktowaniem wiejskiego pejzażu. Późniejsza(1961) przez wątek wojenny wpisuje się w nurt odwilżowy, ale przede wszystkim podkreśla rolę muzyki, w której wyraża się (i trwa) duch narodu. Ów pierwszy okres w programie zamykają krótkometrażowe(1960), dokumentalny portret tradycyjnej ukraińskiej kultury.Ten drugi, dojrzały, otwierają(1964), pierwsze arcydzieło Paradżanowa; historia huculskiego Romea i Julii to pretekst do wskrzeszenia mitu, rekonstrukcji zaginionego świata Huculszczyzny, z jego bogactwem folkloru, rytuału, malarską urodą karpackiej przyrody. Film przełomowy dla reżysera, ale też dzieło inicjujące szkołę ukraińską, nurt kina narodowego. Kolejny,(1969), pierwotnie "jako "Sajat Nova", inspirowany biografią XVIII-wiecznego ormiańskiego poety, stanowił rozwinięcie tego malarskiego stylu, odchodząc od tradycyjnej fabuły w stronę filmowego fresku: kino, które nie tyle opowiada, co objawia przez symbole i alegorie. Zbyt oryginalne i artystycznie radykalne dla decydentów: skrócone i przemontowane stało się ofiarą cenzury. Zrealizowany pomiędzy krótkometrażowy(1967) poświęcony twórczości XIX-wiecznego ormiańskiego malarza – do podobnej formuły reżyser powróci po latach w(1985), przybliżając sztukę i postać gruzińskiego prymitywisty. Symboliczne zaś miejsce w przeglądzie zajmują(1966) jako wizualny ślad historii niebyłej kina Paradżanowa i jego biografii jako ofiary reżimu. Unikatowy krótki materiał to montaż prób do niezrealizowanego filmu, jedyny zapis oryginalnego projektu: próby stworzenia panoramy miasta (i dotarcia do jego duszy) w jednym, konkretnym dniu. Realizację scenariusza uniemożliwił narastający konflikt artysty z władzą, którego efektem aresztowanie, zesłanie do obozu i stracona dla kina dekada lat 70.Artystyczny powrót Paradżanowa po 15 latach milczenia to – współreżyserowane z aktorem Dodo Abaszydze – dwa kolejne arcydzieła:(1984) i(1988). Pierwsze, ożywiając gruzińską legendę opowiadało – z charakterystyczną dla reżysera wizualną brawurą – archetypową historię o poświęceniu. Drugie to zanurzona w kulturze Azerbejdżanu opowieść o podróży inicjacyjnej biednego poety. Film wyjątkowy przez swą malarską urodę, ale też jako opowieść reżysera o artyście stanowiącym jego porte parole, z autotematyczną puentą i dedykacją dla Andrieja Tarkowskiego . Jedyne spośród arcydzieł Paradżanowa zakończone happy endem – i ostatnie ukończone.Pokazy uzupełnione będą filmoznawczymi prelekcjami i spotkaniami z gośćmi.Bilety na seanse są dostępne przez stronę Kina Iluzjon lub w kasie kina – codziennie od godz. 14.