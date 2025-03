Przeszukano dom Gene'a Hackmana. Ustalono także dzień śmierci

Gene Hackman i Betsy Arakawy zmarli prawdopodobnie 17 lutego

Getty Images © Ron Galella

Co znaleziono w domu Hackmana i Arakawy?

Gene Hackman i jego żona nie żyją. Co ustaliła policja?

W związku z tym, że Hackman miał wszczepiony rozrusznik serca, dowiedziano się, że jego [v]ostatnia aktywność została zarejestrowana 17 lutego 2025 roku[/v]. Taka data wydaje się zgodna z przypuszczeniami, że do śmierci doszło kilka dni przed znalezieniem zwłok małżeństwa i ich psa 26 lutego przez dwóch pracowników konserwacyjnych. Wstępne ustalenia wykazały bowiem, że doszło już do częściowego rozkładu ciał.W piątek przeprowadzono także szczegółowe przeszukanie domu Hackmana i Arakawy. Jednocześnie wykluczono, jakoby miało dojść w nim do wycieku gazu – co mogłoby tłumaczyć tajemnicze okoliczności ich śmierci i co sugerowała córka Hackmana.Pierwsze informacje z prowadzonego przez policję śledztwa ujawniły m.in., że przy ciele żony Hackmana znaleziono porozrzucane tabletki. Raport z przeszukania domu zmarłych ujawnił, jakiego rodzaju były to lekarstwa i czy mogły mieć związek z jej nagłą śmiercią.W raporcie czytamy, że w domu Hackmana i Arakawy znaleziono:Zauważono, że Diltiazem stosowany na nadciśnienie może w większych dawkach powodować zawroty głowy i omdlenia. Tylenol natomiast to lek na przeziębienie. Nie wiadomo jednak, czy to właśnie te lekarstwa znaleziono przy ciele Arakawy.Choć wciąż daleko do ustalenia przyczyny śmierci 95-letniego Hackmana i 63-letniej Arakawy, Mendoza podkreśla, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci małżeństwa.Ciała aktora i jego żony zostały znalezione w środę po południu przez dwóch pracowników konserwacyjnych.– czytamy w raporcie.Ciało Hackmana znajdowało się w pomieszczeniu gospodarczym obok kuchni. Zwłoki jego żony znaleziono w łazience. Rzeczniczka biura szeryfa, Denise Avila, potwierdziła, że Arakawa i Hackman nie mieli ran postrzałowych ani żadnych innych obrażeń.