2003 rok. Betsy Arakawa i Gene Hackman na 60. gali rozdania Złotych Globów

Ujawniono przyczynę śmierci Gene'a Hackmana i Betsy Arakawy

Heather Jarrell, specjalistka w dziedzinie medycyny sądowej, ujawniła wyniki autopsji, którą na ciałach Gene'a Hackmana i jego żony przeprowadzono 27 lutego.– powiedziała podczas konferencji prasowej z udziałem Adana Mendozy i innych urzędników hrabstwa Santa Fe.Jako przyczynę zgonu dwukrotnego laureata Oscara uznano kombinację zaawansowanej choroby Alzheimera i problemów z sercem. Wiadomo, że nie jadł kilka dni przed śmiercią. Przypuszcza się, że Betsy Arakawa zmarła kilka dni wcześniej – około 11 lutego . Według urzędników służby zdrowia Nowego Meksyku przyczyną jej śmierci był hantawirus – choroba przenoszona przez odchody gryzoni, która nie przenosi się z człowieka na człowieka.Szeryf Adan Mendoza podkreślił, że dochodzenie w sprawie śmierci pary wciąż trwa. Jak na razie nie ujawniono, co było przyczyną śmierci psa. Gene Hackman był amerykańskim aktorem. W swoim bogatym dorobku miał role w takich filmach jak " Superman ", " Missisipi w ogniu ", " O jeden most za daleko " czy " Firma ". Za role we " Francuskim łączniku " i " Bez przebaczenia " został nagrodzony Oscarami. Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym Jakub Popielecki opowiada o " Karmazynowym przypływie ":