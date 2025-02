Gene Hackman: Najlepsze role. "Rozmowa", "Francuski łącznik". Co jeszcze?

Otwierająca " Karmazynowy przypływ " plansza głosi, że trzy najpotężniejsze osoby na świecie to prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Rosji i dowódca amerykańskiego atomowego okrętu podwodnego. Ma to więc sens, że w tego ostatniego wciela się jeden z najpotężniejszych aktorskich talentów w historii Hollywood. Film Tony'ego Scotta opowiada o sporze między oficerami na pokładzie odciętego od świata okrętu podwodnego. Hackmanowi przypada tu rola antagonisty, a w osobie Denzela Washingtona znajduje on wdzięcznego sparringpartnera. Ale Hackman nie gra kapitana Franklina Ramseya jako jednowymiarowego czarnego charakteru. Wręcz przeciwnie: pozwala zrozumieć racje człowieka zmuszonego do podjęcia niemożliwej decyzji. Efektem jest film o kryzysie atomowym, w którym największe wybuchy mają miejsce między ludźmi. Słowo potężniejsze jest niż miecz, a aktor – potężniejszy niż bomba atomowa.