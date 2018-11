Przez "Wonder Woman 1984" film The Rocka 5 miesięcy później

Getty Images © Jim Spellman



Jeden z licznych projektów Dwayne'a Johnsona - trafi do kin pięć miesięcy później, niż to dotąd planowano. Zamiast w czerwcu 2020 roku zobaczymy film dopiero w listopadzie 2020 r.Jednym z powodów tej zmiany jest przesunięcie w kalendarzu premier dokonane ostatnio przez Warner Bros. i Disneya. Pierwsze studio przesunęło premieręna początek czerwca 2020 roku. Gwiazdą komiksowego widowiska jest Gal Gadot , która zagra też jedną z głównych ról w. Z kolei pod koniec lipca 2020 roku swoją premierę będzie miało widowisko Disneya z Johnsonem w roli głównej,będzie trzecim wspólnym przedsięwzięciem The Rocka i reżysera Rawsona Marshalla Thurbera . Wcześniej pracowali przy komediioraz akcyjniakujest pierwszym filmem w karierze Dwayne'a Johnsona , za który otrzyma 20-milionową gażę. Cały budżet produkcji wyniesie 125-150 milionów dolarów.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że będzie to historia agenta Interpolu próbującego schwytać największego złodzieja dzieł sztuki.