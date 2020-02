BIULETYN: Oscary, "The Good Doctor"

Getty Images © Carlo Allegri



Niedzielna Gala Oscarowa miała najgorszą oglądalność w historii telewizyjnych transmisji tej imprezy. W Stanach oglądało ją zaledwie 23,6 mln osób. [za: Variety]Będzie czwarty sezon serialu. [za: Deadline]Rachel Chavkin wyreżyseruje dla Paramount Pictures film. Będzie to angielskojęzyczny remake hiszpańskiego "Gniazda ryjówek". [za: Deadline] Chris Diamantopoulos dołączyli do obsady filmu. Film opowie o pościgu za parą najbardziej poszukiwanych złodziei dzieł sztuki. [za: Deadline] Colin Minihan wyreżyseruje dla Screen Gems thriller. Będzie to opowieść o studentach, którzy giną w dziwacznych okolicznościach, a ich śmierci przypominają miejskie legendy wiązane z mrocznymi zakątkami mediów społecznościowych. [za: Deadline]