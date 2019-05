QUIZ: Jak dobrze znasz postapokaliptyczne produkcje?

3 2 1







Znany nam świat to już przeszłość. Sześć lat po tym, jak w wyniku epidemii wywołanej morderczym wirusem przenoszonym przez deszcz umiera niemal cała populacja Skandynawii, duńskie rodzeństwo opuszcza bezpieczny bunkier i odkrywa straszliwą prawdę o losach ludzkości. Wkrótce potem brat i siostra dołączają do grupy innych młodych ocalałych. Razem wyruszają w niebezpieczną podróż przez opustoszałą Skandynawię w poszukiwaniu śladów życia. Nie są skrępowani wspólną przeszłością, nie ograniczają ich normy społeczne, więc każdy z nich może być tym, kim chce. W trakcie walki o przetrwanie odkrywają jednak, że nawet w postapokaliptycznym świecie istnieje miłość, zazdrość oraz wiele rozterek okresu dojrzewania, które – jak sądzili – przestały się liczyć wraz z zagładą ludzkości.

Z okazji premiery 2. sezonu, który można już oglądać na platformie Netflix, przygotowaliśmy, w którym miłośnicy filmów i seriali postapokaliptycznych mogą sprawdzić, jak dobrze znają swoje ulubione produkcje. Brzmi jak coś specjalnie dla Was? No to do dzieła! Nie zapomnijcie podzielić się swoimi wynikami.znajdziecie