WIDEO: Zobacz zwiastun finałowego sezonu "The Rain"

Czy koniec tajemniczej pandemii jest bliski? Finałowy sezon " The Rain " trafi na Netflix już 6 sierpnia. Zobaczcie wideo:Znany nam świat to już przeszłość. Sześć lat po tym, jak w wyniku epidemii wywołanej morderczym wirusem przenoszonym przez deszcz umiera niemal cała populacja Skandynawii, duńskie rodzeństwo opuszcza bezpieczny bunkier i odkrywa straszliwą prawdę o losach ludzkości. Wkrótce potem brat i siostra dołączają do grupy innych młodych ocalałych. Razem wyruszają w niebezpieczną podróż przez opustoszałą Skandynawię w poszukiwaniu śladów życia. Nie są skrępowani wspólną przeszłością, nie ograniczają ich normy społeczne, więc każdy z nich może być tym, kim chce. W trakcie walki o przetrwanie odkrywają jednak, że nawet w postapokaliptycznym świecie istnieje miłość, zazdrość oraz wiele rozterek okresu dojrzewania, które — jak sądzili — przestały się liczyć wraz z zagładą ludzkości. Kim się okażesz, gdy zacznie padać deszcz?