RECENZJA: Oceniamy "Caddo Lake", hit platformy Max

recenzja filmu "Caddo Lake", reż. Logan George, Celine Held

fabuła i zwiastun filmu "Caddo Lake"

autorka: Bogna GoślińskaJezioro Caddo to spory akwen na styku Teksasu i Luizjany, niewiele mniejszy od naszych Śniardw, obrośnięty przez cyprysowy las i zamieszkany przez aligatory. Od zachodu linię brzegową komplikuje labirynt zakamarków: zwężeń, odnóg i przesmyków. Niepokojąca aura tytułowego Caddo sprzyja tajemnicom – to właśnie w tej bagnistej scenerii rozgrywa się akcja thrillera Logana George'a Celine Held – filmu bez kampanii promocyjnej i kinowej dystrybucji, który nieoczekiwanie bije właśnie rekordy popularności na platformie Max.Zaginięcie ośmioletniej Anny stawia na nogi całą społeczność. Jej przyrodnia siostra prędko rusza łódką na samotne poszukiwania. Ellie ( Eliza Scanlen – " Babyteeth ", " Małe kobietki ") motywuje poczucie winy – w końcu dziewczynka znika z domu po jednej z wielu awantur, które wszczęła nastolatka. Tymczasem nieopodal rozgrywa się inny dramat. Parę lat po utracie matki w wodnych odmętach Paris ( Dylan O'Brien – " Więzień labiryntu ") odnajduje ślady jej obecności w odległej części jeziora. Choć życie upomina się o niego pod postacią odzyskanej miłości, mężczyzna decyduje się oddać starym fiksacjom. Powolnie snuta fabuła drastycznie przyspiesza, kiedy okazuje się, że zniknięciu ośmiolatki daleko do klasycznej kryminalnej zagadki. Trudno mówić o " Caddo Lake ", nie uciekając się do spojlerów. Bo z rodzinnego dramatu film sprawnie przeobraża się w thriller o charakterze ponadnaturalnym. Paris i Ellis, obcy sobie nawzajem, choć spleceni ciasnym węzłem fabuły, wytrwale dążą do odkrycia jądra tajemnicy, która zatruwa im relacje z bliskimi. A jak się okazuje – intryga przekracza granice nie tylko wyobraźni, ale i czasu.Producentem filmu jest M. Night Shyamalan (" Znaki ", " Split " i niedawna " Pułapka "), który jako jeden z pierwszych przeczytał pierwowzór scenariusza i zapewnił George'owi i Held dalsze wsparcie w rozwijaniu projektu (zarówno na poziomie zdjęć, jak i montażu). Duchową obecność twórcy " Szóstego zmysłu " czuć w zawiłościach i zagęszczeniu fabuły, szczególnie w centralnym dla historii twiście. Ta wolta drastycznie zmienia rytm opowieści. Powolny pierwszy akt, służący ekspozycji i rozmieszczeniu wszystkich postaci w odpowiednim kontekście, zmienia się w szaleńczy wyścig z czasem. Misterna (niemal szkatułkowa) konstrukcja scenariusza wymaga od twórców bogatego zestawu informacji, które są ujawniane widzom z precyzją szwajcarskiego zegarka. A że(narracyjne zapowiedzi) jest tu uprawiany bardzo rozważnie, seans " Caddo Lake " dostarcza sporo przyjemności. Wskazówki są rozrzucane na tyle powoli, żeby umożliwić samodzielne rozwiązanie zagadki. W erze ciągłego uproszczania i niewiary w widzowską uważność to miłe zaskoczenie.Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.