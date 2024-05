RECENZJA: Serial "Sympatyk" | HBO Max

***

recenzja serialu "Sympatyk" | HBO Max

Fabuła serialu "Sympatyk" | HBO Max

Zwiastun serialu "Sympatyk" | HBO Max

Finał serialu " Sympatyk " za nami. Śpieszymy więc z podzieleniem się naszymi wrażeniami po seansie. Czy dramat szpiegowski Parka Chan-wooka z poczwórną rolą Roberta Downeya jr . utrzymał wysoki poziom do samego końca? Fragment recenzji autorstwa Wojciech Tutaja można przeczytać poniżej. Cała jest już dostępna na karcie POD LINKIEM TUTAJ autor: Wojciech TutajKapitan widzi duchy zmarłych. Kapitan widzi swą zamgloną przeszłość. Kapitan widzi brzemię własnych win… Niełatwe jest życie podwójnego agenta, bo wszystko widzi się podwójnie. Ludzie, miejsca i zdarzenia zawsze się dzielą: na wrogów i przyjaciół, bezpieczne i nieznane tereny, zwyczajne i podejrzane sytuacje. Mózg może eksplodować od ciągłych kalkulacji i analiz. Co powinienem powiedzieć, a czego nie? Z kim wolno się trzymać, a kogo unikać? Gdzie zachowywać się swobodnie, a gdzie pilnować każdego gestu? W oczach tytułowego " Sympatyka " czają się lęk i niepewność. Pół-Wietnamczyk, pół-Francuz już jako mały chłopiec dopytuje o swój status. "Jesteś wszystkim podwójnie" – zapewnia kochająca matka. Czy hybrydyczna tożsamość pomaga? Z pewnością bywa problemem, gdy mieszka się w niespokojnym Wietnamie. Kraj ledwie uwolnił się od francuskiego kolonializmu, a zaraz stał się areną krwawych walk komunistycznej północy i proamerykańskiego południa. Pośrodku tego chaosu znajdujemy Kapitana, który uosabia etniczne, kulturowe i polityczne podziały.Serial Parka Chan-wooka Dona McKellara został oparty na bestsellerowej książce Viet Thanh Nguyena, uhonorowanej Pulitzerem w 2016 roku. Kluczem narracyjnym powieści i jej telewizyjnej adaptacji są zeznania Kapitana spisywane mozolnie w obozie reedukacji. Wiemy, że szpieg trafił do celi i powoli będziemy odkrywać dlaczego. Akcja nagina zresztą chronologię nieustannie, cofając się, mieszając kolejność epizodów i oddając rozczłonkowaną naturę wspomnień. Tytułowy mężczyzna wylatuje z Sajgonu ostatnim samolotem, tuż przed końcem wojny. Na pokładzie są choćby jego najlepszy przyjaciel Bon i Generał – ważna figura w południowowietnamskiej armii. Cel? Infiltracja wojskowego w Los Angeles, gdzie bohater spędzi trochę czasu. Obca ziemia skrywa jednak szereg zagrożeń m.in. wścibskie oko Claude'a, doświadczonego agenta CIA."Sympatyk" nie jest typowym dramatem szpiegowskim, tak jak nie była nim " Mała doboszka ", którą Park realizował dla BBC. Pełno tu cytatów i samoświadomej gry z konwencją, płynnych przejść z realizmu w fantazję, groteskowych i satyrycznych akcentów. Nie ma za to eksplozji brutalności i centralnego motywu zemsty, czyli znaków rozpoznawczych Koreańczyka. "It's Not South Korea, it's HBO" – parafrazując słynne hasło. W odcinkach, które reżyseruje Park, czuć większą inwencję formalną i niezwykłą dbałość o detal. Trudno jednak sądzić, że azjatycki mistrz dostał pełnię swobody i przeniósł na ekran całą serię szalonych pomysłów. Serial raczej dopasowuje się do (i tak wysokich) standardów stacji, momentami odsłaniając mniej zgrane karty.To historia komunistycznego szpiega o francusko-wietnamskich korzeniach znanego jako Kapitan. Mężczyzna widzi upadek Sajgonu i zaczyna od nowa w Los Angeles ze swoimi rodakami, uchodźcami. Musi zrównoważyć obowiązki wobec szefa armii południowowietnamskiej i pracownika CIA, jednocześnie kontynuując tajne operacje dla partii komunistycznej w Wietnamie. Thriller szpiegowski i zarazem międzykulturowa satyra, która zgłębia się w następstwa i dziedzictwo wojny w Wietnamie. Serial bada, jak jeden człowiek, uwięziony między kilkoma światami, odnajduje się jako podwójny agent.